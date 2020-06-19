Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

с чего всё началось

Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Политика В Кремле прокомментировали события в Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико. 85

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 457

Финансы Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5% Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. 1,2K

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 496

Спорт Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 113

Происшествия На Алтае женщина связывала и запирала в погребе семилетнего внука Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело в отношении жительницы города Горняка, которая связывала своего семилетнего внука и запирала его в погребе, сообщает пресс-служба ведомства. 5

Авто В новом Mercedes-Benz S-Class оставят мотор V12 Уже в самое ближайшее время Mercedes-Benz снимет завесу тайны с нового седана S-Class, кузов которого получит маркировку W223. 1

Общество Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года. 30

Экономика Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. 11

Политика Путин показал журналистам «секретную комнату» в своем кабинете Изначально в планы экскурсии входил только рабочий кабинет, однако затем Владимир Путин рассказал, что за дверью располагается еще несколько комнат, куда никогда не ступала нога журналистов. 681

Происшествия В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 2