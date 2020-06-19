Экономика
Эхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАСС09:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Bimru.ru 06:52
Футбол
«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ
Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:05
Общество
Губернатор выступил с обращением к жителям Пензенской области
Пензенская область 19 июня вышла на второй этап снятия ограничений.
ГТРК Пенза 13:45
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Автоспорт
Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта
Чемпионат 06:45
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Здоровье
В Крыму выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Бизнес-газета 05:26
Шоу-бизнес
Телеведущая выложила голые фото и взорвала Сеть
56-летняя Лиза Ринна теледива попозировала абсолютно голой в разных моделях солнцезащитных очков марки на сером фоне.
Московский Комсомолец 10:13
Политика
Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии
В четверг был задержан Бабарико и помещен в СИЗО КГБ.
РИА Новости 12:34
Общество
Собянин призвал сохранить «удаленку» на «месяц-другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что удаленный режим работы по возможности нужно сохранять.
Газета.Ru 14:31
Здоровье
Астраханские врачи признаны лучшими в России
Сразу 3 специалиста астраханских медучреждений вошли в число победителей и призёров всероссийского конкурса врачей.
ГТРК Лотос 03:50
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
Футбол
Бабаев: сделка с ВЭБ — оптимальный выход для ЦСКА
Сделка с госкорпорацией ВЭБ.РФ является оптимальным выходом для ЦСКА, других мнений быть не может, сказал генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.
РИА Новости 10:38
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
Экономика
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
Не обойдутся без взысканий и те, кто выполняет переводы онлайн. Они делаются бесплатно только при сумме до 50 тысяч рублей в месяц.
СеверИнформ 07:04
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости вчера в 03:04
Происшествия
У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь
Не посещавший туалет в течение 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря, сообщает портал Unilad.
РИА Новости 15:08
Общество
В метро Петербурга больше не могут выполнять коронавирусные требования
Метрополитен Петербурга больше не может полностью следовать требованиям Роспотребнадзора по эпидемической безопасности.
Peterburg2.ru 13:10
Общество
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Космос
На МКС нашли источник токсичного бензола
На МКС нашли источник токсичного бензола. Он находится в одном из американских модулей.
Piter.tv вчера в 03:58
Политика
Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне
Владимира Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне.
Эхо Москвы 15:03