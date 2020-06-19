Экономика
ВедомостиЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы
Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. Регулятор попросит Госдуму наделить его такими полномочиями.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
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Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
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Мишустин утвердил порядок продления больничных для работающих пенсионеров
Изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Актриса Шэрон Стоун удивила поклонников в социальных сетях своим архивным снимком.
iReactor вчера в 07:50
Здоровье
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Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Происшествия
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Группа демонстрантов снесла с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, передает NBC Washington.
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Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
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«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»
Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.
Советский спорт 01:23
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Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
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Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
РЕН ТВ 00:18
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The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
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На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
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РБК 01:55
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
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