Экономика
КоммерсантъЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка
Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
РБК вчера в 18:39
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 18 июня в 05:57
Футбол
Болельщики «Ростова» встретили молодёжную команду после матча с «Сочи»
Ростов-на-Дону, 20 июня 2020, 11:19 — REGNUM Болельщики футбольного клуба «Ростов» встретили молодых игроков команды, которые принимали участие в матче с «Сочи» в 23-м туре чемпионата России.
REGNUM 04:19
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции по 30 июня
Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, продлили до 30 июня включительно, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:22
Армия и оружие
Российская армия получит на вооружение новейшие ЗРК
ПЗРК "Верба" поступит на вооружение армии России. Первую партию ПЗРК недавно получила часть в Бурятии.
ПолитРоссия 03:44
Футбол
Мутко считает, что матч «Ростова» следовало перенести
"Сочи" дома разгромил в матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" со счетом 10:1. "Ростов" выпустил самый молодой состав в истории РПЛ.
ТАСС Спорт вчера в 16:30
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
Политика
Facebook и Twitter удалили посты Трампа за нарушение авторских прав
Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
РЕН ТВ 00:18
Киберспорт
Valve продлила длительность Battle Pass на неделю
В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.
Dota2.ru вчера в 18:19
Футбол
У экс-тренера «Барселоны» диагностирована неизлечимая болезнь
У бывшего тренера испанского футбольного клуба "Барселона" Хуана Карлоса Унсуэ диагностирован боковой амиотрофический склероз, сообщает Marca.
РИА Новости 18 июня в 09:37
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия 03:45
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Кино
Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера
Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 05:50
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Политика
Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции
Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы вчера в 18:08
Общество
Johnson & Johnson прекратит продавать косметику для осветления кожи
Известная компания Johnson & Johnson намерена прекратить продажу косметики, за счет которой можно сделать свою кожу светлее.
Актуальные Новости 04:01
Технологии
Эксперт объяснил опасность использования смартфона перед сном
Врач советует использовать режим ночного чтения на смартфоне, это позволит сохранить остроту зрения и не причинить вред мозгу.
АБН 02:59
Политика
Жители США не одобрили выплаты афроамериканцам за рабство
В США провели опрос жителей на тему возможности введения специальных выплат афроамериканской части населения.
ФедералПресс вчера в 18:41
Футбол
Пике разочарован ничьей с «Севильей»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Барселона» сыграла вничью с «Севильей». Матч завершился нулевой ничьей.
ГЛАС.RU 01:16
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Политика
В Верховный суд подали иски против голосования по Конституции 1 июля
В Верховный суд подали иски против распоряжения Путина провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
ВашГород.ру 17 июня в 21:35
Здоровье
Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° 18 июня в 05:55
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40