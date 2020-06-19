Экономика
Эхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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ТАСС 18 июня в 03:11
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Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
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Общество
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Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, будет практически невозможно наблюдать с территории России.
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Бесконечно прекрасный английский актер театра и кино сэр Иэн Холм, лауреат премий BAFTA и "Тони", номинант "Оскара", мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет в одном из госпиталей Лондона в окружении семьи.
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