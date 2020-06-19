Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАССвчера в 09:59

Подробнее о событии

Банк России выступил против новых правил Сбербанка

Российская газетавчера в 14:15

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Эхо Москвывчера в 12:02

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБКвчера в 10:16

ЦБ РФ назвал необоснованными комиссии за переводы внутри банка

News.ruвчера в 10:48

ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков

Известиявчера в 10:25

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъвчера в 11:07

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАССвчера в 09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Игры

Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

Goroday.ru вчера в 23:06
1
Политика

Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском вчера в 11:01
166
Здоровье

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
3
Космос

Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя

Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя.
Evo-rus.com вчера в 10:35
45
Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com вчера в 09:34
43
Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
460
Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
108
Здоровье

В диспансеризацию предлагают включить тестирование на антитела к коронавирусу

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый («Единая Россия») предложил включить в программу диспансеризации тестирование на антитела к коронавирусу.
Коммерсантъ вчера в 23:42
1
Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющейся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
15
Политика

США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов

Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.
ТАСС вчера в 20:17
Армия и оружие

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
2
Политика

Немецкие СМИ оценили способ обойти санкции против «Северного потока - 2»

В июне немецкие СМИ сообщили об опасениях властей ФРГ, что новые санкции США против строительства «Северного потока – 2» коснутся государственных служб и компаний, связанных с проектом.
Известия 00:11
11
Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform вчера в 01:56
9
Единоборства

Исмаилов показал форму перед боем с Емельяненко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о подготовке к бою против Александра Емельяненко. Спортсмен опубликовал фото в Instagram.
Pravda.Ru 18 июня в 11:19
Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
348
Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

ТАСС вчера в 08:58
1,7K
Происшествия

Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова

Московский Комсомолец 18 июня в 13:52
547
Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости 18 июня в 10:02
2K
Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Военное дело 18 июня в 16:42
3,5K
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 18 июня в 03:11
5,4K
Общество

В ВОЗ рассказали о вступлении мира в новую опасную фазу COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса.
Известия вчера в 12:17
1,5K
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета вчера в 02:49
420
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента

«Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
REGNUM вчера в 21:05
18
Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, будет практически невозможно наблюдать с территории России.
Известия вчера в 16:59
7
Шоу-бизнес

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя делала аборт

Экспресс газета 00:23
4
Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

В Госдуме предложили вернуть пенсионерам все недополученные деньги, таким образом, пенсии могут быть увеличены более чем на 14 процентов.
Primpress.ru вчера в 13:30
36
Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
11
Общество

В России ожидается аномальное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь 18 июня в 05:51
853
Политика

Глава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что в случае объединения с Хабаровским краем его регион может утратить национальную изюминку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:03
8
Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса

Бесконечно прекрасный английский актер театра и кино сэр Иэн Холм, лауреат премий BAFTA и "Тони", номинант "Оскара", мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет в одном из госпиталей Лондона в окружении семьи.
Российская газета вчера в 08:19
121
Как работают Яндекс.Новости?
Главное