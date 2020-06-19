Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

с чего всё началось

Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Шоу-бизнес Молодая жена Петросяна показала совместные фото 31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями. 33

Технологии Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store. 230

Происшествия В Вашингтоне демонстранты снесли памятник генералу Конфедерации Вашингтон, 20 июня 2020, 10:09 — REGNUM В Вашингтоне группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку. который расположен недалеко от штаб-квартиры полиции.

Шоу-бизнес Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста. 30

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 334

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 487

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 880

Политика Власти передумали расширять границы Северного морского пути Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.

Наука Ученые рассказали о передаче коронавируса через общественные туалеты Работники китайского института Янчжоу (Yangzhou) смогли узнать, что коронавирус содержится в частицах, поднимающихся над унитазом во время смыва и оседающих на различных поверхностях в санузле. 205

Общество В России запустили сервис для поступления в вузы онлайн В этом году российские выпускники смогут подать документы в высшие учебные заведения в электронной форме через специальный сервис. 2

Политика Президент Польши рассказал о независимости от России Польский президент отметил свою радость по поводу присутствия военного контингента США в его государстве. 11

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 20

Общество Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 3,8 тысяч Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 55 и составило 3850, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 800

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1K