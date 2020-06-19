Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАССвчера в 09:59

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Банк России выступил против новых правил Сбербанка

Российская газетавчера в 14:15

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Эхо Москвывчера в 12:02

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъвчера в 11:07

ЦБ РФ назвал необоснованными комиссии за переводы внутри банка

News.ruвчера в 10:48

ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков

Известиявчера в 10:25

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБКвчера в 10:16

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАССвчера в 09:59
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Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта

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Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали

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Молодая жена Петросяна показала совместные фото

31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями.
Московский Комсомолец вчера в 08:08
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Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
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Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
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В Вашингтоне демонстранты снесли памятник генералу Конфедерации

Вашингтон, 20 июня 2020, 10:09 — REGNUM В Вашингтоне группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку. который расположен недалеко от штаб-квартиры полиции.
REGNUM 03:09
Шоу-бизнес

Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах

Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста.
ИА InterMedia вчера в 04:15
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
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Экономика

Сбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в 1% за денежные переводы через банкоматы.
Sostav.ru вчера в 08:00
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Футбол

Фанаты «Ростова» встретили молодых футболистов после матча с «Сочи»

Газета.Ru 02:17
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Политика

Власти передумали расширять границы Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
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Наука

Ученые рассказали о передаче коронавируса через общественные туалеты

Работники китайского института Янчжоу (Yangzhou) смогли узнать, что коронавирус содержится в частицах, поднимающихся над унитазом во время смыва и оседающих на различных поверхностях в санузле.
Evo-rus.com 17 июня в 10:21
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Общество

В России запустили сервис для поступления в вузы онлайн

В этом году российские выпускники смогут подать документы в высшие учебные заведения в электронной форме через специальный сервис.
Пятый канал вчера в 19:24
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Футбол

Валерий Карпин раскритиковал позицию РПЛ по матчу с «Сочи»

Руководитель РПЛ Сергей Прядкин в ходе пресс-конференции заявил, что перенос матча «Ростов» - «Сочи» возможен только при согласии последнего.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 00:37
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском вчера в 08:40
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Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет

ИА InterMedia вчера в 05:08
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NASA планирует увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе

ИА Красная Весна 18 июня в 10:39
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Политика

Президент Польши рассказал о независимости от России

Польский президент отметил свою радость по поводу присутствия военного контингента США в его государстве.
Evo-rus.com вчера в 10:02
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Общество

Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 3,8 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 55 и составило 3850, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:19
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

В законопроекте предлагается вернуть пенсионерам все недополученные деньги. Таким образом, пенсии могут вырасти более чем на 14%.
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Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Политика

В Минске после пикетов задержаны около 80 человек

BFM.ru 03:07
Технологии

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion вчера в 15:34
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Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости вчера в 12:56
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