Экономика
КоммерсантъЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка
Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Футбол
Экс-нападающий ФК «Уфа» сделал дубль в самом позорном матче чемпионата
Дубль отметился в матче и бывший игрок ФК «Уфа» Антон Заболотный.
News102.ru 04:13
Футбол
«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:39
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Известия 11:10
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
Происшествия
Мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле
Сиэтл, США, 20 июня 2020, 17:41 — REGNUM Пластиковые мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле в американском штате Вашингтон.
REGNUM 10:41
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM 18 июня в 21:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
Gazeta.SPb 05:25
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Наука
В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»
Специалисты внимательно изучили найденный предмет и пришли к выводу, что создан он был неизвестным мастером аж 3200 лет тому назад.
Evo-rus.com 07:45
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Армия и оружие
На Параде Победы покажут «Панцирь» с мини-ракетами
В 2020 году на военном параде, который пройдёт в Москве 24 июня, впервые будет показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Популярная механика вчера в 08:00
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
Здоровье
Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 2937
НТА-Приволжье – ￼Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 2937.
НТА-Приволжье 18 июня в 06:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Политика
Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда
Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 09:51