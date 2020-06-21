Экономика
Эхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Читать в источнике
Оценить191
с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАСС19 июня в 09:59
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков
Известия19 июня в 10:25
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
РИА Новости вчера в 03:23
Происшествия
Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте
В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.
RT на русском 10:24
Экономика
Для Омска купили 33 новых троллейбуса
Первая пятерка машин прибудет в Омск в августе. Для Омска закуплены 33 новых троллейбуса. На это ушло более 440 миллионов рублей.
БК55 04:37
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр 04:52
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru 10:59
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах
Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление, в котором заверили, что из-за случаев заболевания коронавирусом в "Ростове" и "Динамо" сезон не будет остановлен.
Российская газета 11:44
Экономика
Россию ждет новая пенсионная реформа. Иначе выплат не будет
В 2024—2025 годах правительству в РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров.
URA.Ru 07:53
Происшествия
На Урале иномарку после столкновения разорвало на две части
От удара Renault буквально разорвало на две части. Водитель Renault Logan погиб на месте до приезда "скорой", ранены еще четыре человека.
Российская газета 06:58
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument 19 июня в 05:23
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 19 июня в 13:50
Кино
Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик снимется у Netflix
Культуромания вчера в 08:02
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Политика
Путин рассказал, как часто ночует в Кремле
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что почти всегда ночует в своем малом кабинете в Кремле.
ФАН 07:46
Происшествия
Силовики пришли с обысками в московскую галерею АРТ4
Эхо Москвы 08:02
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Происшествия
В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли
В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Футбол
«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА
Vprognoze.ru вчера в 15:56
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций
Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru вчера в 06:39
Происшествия
Под трамвайными путями в Москве обвалился грунт
Московский Комсомолец 09:46
Кино
Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»
Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 вчера в 10:52
Здоровье
Найден простой продукт, спасающий от смертельной гипертонии
Специалисты заявляют, что речь идет о простом йогурте, передает Express.
Профиль 03:53