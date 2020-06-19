Экономика
Эхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Происшествия
Во ФСИН Мордовии опровергли сообщения о вспышке коронавируса в колонии
«Информация о вспышке COVID-19 в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия является ложной», — говорится в сообщении.
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Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
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В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
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Российская газета 10:04
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Воры забрались в дом лидера группы Uma2rman
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Посол РФ назвал число россиян в тюрьмах США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, сколько россиян отбывает тюремные сроки в США.
Газета.Ru 14:50
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В Астрахани задержали подозреваемую в убийстве 12-летнего сына
Тело мальчика нашли в доме его старшего брата Следственный комитет по Астраханской области задержал мать 12-летнего мальчика.
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Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
Происшествия
Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
Инцидент в парке английского Рединга не связан с прошедшим ранее в городе митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, заявила региональная полиция.
РИА Новости 19:42
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
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РБК вчера в 09:37
Общество
Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней
ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
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Коммерсантъ 16:59
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Происшествия
Молния ударила в посетителей московского парка
Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:04
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В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
Российская газета 16:51
Общество
На западе Германии появился первый памятник Ленину
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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
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В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом
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Пушкинский музей продлит время работы после открытия
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«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
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В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
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Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ
Архивные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшее положение, на отдельных участках фронта Красной армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, а также отбрасывать наступающих обратно за государственную границу СССР, отметили в Минобороны.
РБК 18 июня в 18:49
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Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии
Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
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