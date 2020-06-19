Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАСС19 июня в 09:59

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ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБК19 июня в 10:16

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Эхо Москвы19 июня в 12:02

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъ19 июня в 11:07

ЦБ РФ назвал необоснованными комиссии за переводы внутри банка

News.ru19 июня в 10:48

ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков

Известия19 июня в 10:25

«Греф зашёл слишком далеко»: Пронько заявил об ударе Набиуллиной

Царьградвчера в 23:20

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАСС19 июня в 09:59
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Общество

21 июня жители Перми смогут увидеть солнечное затмение

Рифей-Пермь вчера в 02:41
Происшествия

Почти 5 тыс. новосибирцев заболели коронавирусом

За сутки выздоровели 85 человек, всего более 2,7 тыс. Общее число зараженных в регионах Сибири достигло 35083, известно о 379 смертях.
Тайга.инфо вчера в 01:44
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
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Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Общество

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На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform вчера в 12:48
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции

Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru вчера в 13:42
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Политика

Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп предложил наказывать за сожжение национального флага лишением свободы.
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Политика

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Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Гаджеты

В России вышли новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S

Новые телевизоры Xiaomi Mi TV 4S оснащены двумя динамиками мощностью по 10 Вт, четырехъядерной однокристальной системой Amlogic с GPU Mali-450, а также 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 17:01
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
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Авто

Kia показала изображение нового минивэна Kia Carnival

Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
Автоновости дня 18 июня в 03:31
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Политика

Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США

США «завтра или послезавтра» введут новые ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам.
BFM.ru 01:51
Футбол

Гол Милевского помог «Динамо» обыграть «Городею»

Встреча завершилась со счетом 3:1. Гости вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу форварда Сергея Архипова.
Матч ТВ вчера в 12:55
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Политика

Претенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение

Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается.
REGNUM вчера в 14:02
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Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Интерфакс вчера в 21:22
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Политика

В США уволился прокурор, который вел дела против адвокатов Трампа

Господин Берман заявил, что согласился оставить пост с гарантией того, что ход расследования в отношении окружения президента США Дональда Трампа прокуратурой не будет нарушен.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Футбол

«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

Газета.Ru вчера в 14:26
Музыка

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

ТАСС вчера в 06:18
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Политика

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК 19 июня в 22:09
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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
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