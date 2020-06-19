Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

с чего всё началось

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 427

Общество Власти Москвы объяснили причину подтоплений Сильный ветер в столице повалил деревья, листва которых попала в канализацию и препятствовала стоку дождевой воды, из-за чего в столице образовались локальные подтопления, пояснил Бирюков. 436

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 211

Политика Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны. 38

Политика Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 14

Общество В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.

Футбол «Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков. 83

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 898

Армия и оружие Российский «Пересвет» рассекретили Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия. 68

Кино Международный кинофестиваль «Зеркало» будут транслировать на платформе Культура.рф Live-трансляции интервью с создателями и участниками картин будут вестись из специальной мультимедийной студии смотра, которая в настоящий момент создается в Юрьевце - на родине Андрея Тарковского.

Происшествия На Украине поймали экс-военного, который планировал теракты в Донбассе Украинские правоохранительные органы арестовали бывшего военнослужащего ВС Украины по подозрению в подготовке террористических актов, рассказали 20 июня в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 137