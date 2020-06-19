Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАССвчера в 09:59

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Банк России выступил против новых правил Сбербанка

Российская газетавчера в 14:15

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Эхо Москвывчера в 12:02

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАССвчера в 09:59

ЦБ РФ назвал необоснованными комиссии за переводы внутри банка

News.ruвчера в 10:48

ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков

Известиявчера в 10:25

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБКвчера в 10:16

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъвчера в 11:07
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Общество

Власти Москвы объяснили причину подтоплений

Сильный ветер в столице повалил деревья, листва которых попала в канализацию и препятствовала стоку дождевой воды, из-за чего в столице образовались локальные подтопления, пояснил Бирюков.
Газета.Ru 12:40
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Политика

Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 12:12
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

ТАСС 05:44
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС 02:03
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Политика

Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой

Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32
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Общество

В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих

Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
РИА Новости 11:48
Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Футбол

ЦСКА — Зенит 0:3 (2-й тайм)

Телеканал Санкт-Петербург 12:56
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Футбол

«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
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Армия и оружие

Россия защищена от возможных ударов США через Северный полюс

Вести.Ru 12:56
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Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом.
Культуромания 03:23
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
Gazeta.SPb 05:25
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Футбол

Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
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Кино

Международный кинофестиваль «Зеркало» будут транслировать на платформе Культура.рф

Live-трансляции интервью с создателями и участниками картин будут вестись из специальной мультимедийной студии смотра, которая в настоящий момент создается в Юрьевце - на родине Андрея Тарковского.
ТАСС 13:04
Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
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Музыка

Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»

По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
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Происшествия

На Украине поймали экс-военного, который планировал теракты в Донбассе

Украинские правоохранительные органы арестовали бывшего военнослужащего ВС Украины по подозрению в подготовке террористических актов, рассказали 20 июня в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
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Космос

NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна

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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

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Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта

Чемпионат вчера в 06:45
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Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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