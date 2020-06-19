Экономика
Эхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
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Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
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Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
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Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом.
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
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Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
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