Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБК10:16

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАСС09:59
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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