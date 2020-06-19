Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАССвчера в 09:59

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Российская газетавчера в 14:15

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Эхо Москвывчера в 12:02

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАССвчера в 09:59

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ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков

Известиявчера в 10:25

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБКвчера в 10:16

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъвчера в 11:07
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Общество

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

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Происшествия

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Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
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Происшествия

Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19

Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
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Происшествия

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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
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Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1

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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
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Политика

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Общество

В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 28 июня.
REGNUM 05:33
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
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Общество

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«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
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Игры

Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней норвежке

Звезда Голливуда сделал предложение свое новой избраннице Эмме Крокдал.
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По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
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Общество

В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров

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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Общество

Собянин анонсировал бесплатную парковку 24 июня и 1 июля

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 05:14
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Происшествия

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С начала эпидемии это уже двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрированная в регионе.
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США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
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Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
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Шоу-бизнес

Экс-директор «Уральских пельменей» раскрыл доходы артистов

Артисты юмористического шоу «Уральские пельмени» — «очень небедные люди», считает экс-директор коллектива Сергей Нетиевский.
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В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы

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В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
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В диспансеризацию предлагают включить тестирование на антитела к коронавирусу

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Коммерсантъ вчера в 23:42
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Общество

Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле

Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 18 июня в 07:36
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