Экономика
Эхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАСС19 июня в 09:59
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ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков
Известия19 июня в 10:25
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
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Единственный способ вылечиться от коронавируса назвал доктор Зайцев
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
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Сотовые сети не удержали выручку
Выручка российских сотовых операторов по итогам 2020 года может сократиться на 9 – 11%, говорится в отчете Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
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Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
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Происшествия
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Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 02:23
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Происшествия
В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо
На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
Lenta.ru 03:03
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Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны.
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Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
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В Югре за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперативного штаба за последние сутки (22 июня) в Югре зафиксировано 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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В Якутске задержали сторонника шамана Габышева
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В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Шоу-бизнес
Комик Сергей Светлаков приехал отдыхать на Алтай
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Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS вчера в 06:28