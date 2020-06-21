Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

с чего всё началось

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Политика Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке. 754

Политика Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов. 40

Здоровье Единственный способ вылечиться от коронавируса назвал доктор Зайцев По словам врача, коронавирус поражает сразу группу органов, поэтому лечить его нужно не местно, как это часто делают люди, которые решают справиться с проблемой самостоятельно. 13

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 238

Общество В Москве зафиксировано еще 1068 случаев коронавируса В Москве зафиксировали еще 1068 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Экономика Сотовые сети не удержали выручку Выручка российских сотовых операторов по итогам 2020 года может сократиться на 9 – 11%, говорится в отчете Content Review, с которым ознакомился "Ъ". 1

Политика Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп. 176

Происшествия На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 2

Экономика IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника. 15

Политика Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны.

Хоккей Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.

Общество Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня. 355

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 32

Космос Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре Речь идет о полетах исследовательских полезных грузов и людей на высоту до 30 км. В Space Perspective надеются, что тестовые полеты стартуют в период с января по март следующего года. 11