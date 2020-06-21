Экономика
Эхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАСС19 июня в 09:59
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ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков
Известия19 июня в 10:25
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Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
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В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
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Компания Samsung активно готовит умные часы Galaxy Watch 3: они должны выйти одновременно с Galaxy Note20 в начале августа.
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Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат вчера в 02:47
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Игроки «Динамо» поблагодарили «Краснодар» за перенос матча
Life.ru вчера в 09:22
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Верховный суд отклонил иск к Путину о поправках в Конституцию
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ForPost 19 июня в 06:25
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На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о новой крылатой противокорабельной ракете Р-360, которая способна долететь до российских кораблей в Новороссийске.
Газета.Ru 20 июня в 22:35
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«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
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В Петербурге более 20 человек задержали за массовую вечеринку
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:10 — REGNUM За участие в массовой вечеринке в период действия ограничений из-за пандемии на самой «тусовочной» улице Санкт-Петербурга полицейские задержали 21 человека.
REGNUM 05:10
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Энергетика
Цены на бензин Аи-92 с 15 по 19 июня выросли на 17 копеек
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 15 по 19 июня 2020 года выросли на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр.
ТАСС 04:30
Происшествия
В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество
Гособвинение считает виновными фигурантов дела Серебренникова
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За отставку главы минздрава Алтайского края собрано почти 4000 подписей
Барнаул, 22 июня 2020, 09:14 — REGNUM В интернете набирает обороты петиция за отставку министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
REGNUM 02:14
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
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Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле
Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
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В Астрахани звездная балерина, нарядившись в летнее платье и шубу, посетила храм.
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
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Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
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Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic
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Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым
Правда ПФО вчера в 10:01