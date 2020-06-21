Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАСС19 июня в 09:59

Подробнее о событии

Переводы поступят в ЦБ

Российская газетавчера в 11:31

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАСС19 июня в 09:59

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъ19 июня в 11:07

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Известия19 июня в 10:25

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБК19 июня в 10:16

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Эхо Москвы19 июня в 12:02
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Общество

Суд дал до 7 лет колонии обвиняемым по делу петербургской «Сети»

РБК 05:07
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Общество

Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru вчера в 20:48
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Политика

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В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
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Футбол

Игроки «Динамо» поблагодарили «Краснодар» за перенос матча

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Политика

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Армия и оружие

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Украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о новой крылатой противокорабельной ракете Р-360, которая способна долететь до российских кораблей в Новороссийске.
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Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
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Происшествия

В Петербурге более 20 человек задержали за массовую вечеринку

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Происшествия

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Газета.Ru 03:11
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Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

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Политика

ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Энергетика

Цены на бензин Аи-92 с 15 по 19 июня выросли на 17 копеек

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 15 по 19 июня 2020 года выросли на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр.
ТАСС 04:30
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Происшествия

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Общество

Гособвинение считает виновными фигурантов дела Серебренникова

Народные новости 04:29
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Общество

За отставку главы минздрава Алтайского края собрано почти 4000 подписей

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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле

Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
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В Астрахани звездная балерина, нарядившись в летнее платье и шубу, посетила храм.
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
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Общество

Состоялся релиз The Last of Us Part II

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Экономика

Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет

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Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic

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Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым

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