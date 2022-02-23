Перечисленные проблемы есть в продуктах страхования путешественников от потери багажа через авиакомпанию и коробочных инструментах, рассчитанных на низкую активацию, сообщил руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов.
Бессмысленным является предложение микрофинансовых организаций отправить сведения о кредите не в одно, а в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату – якобы для улучшения кредитной истории.
Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.
Как рассказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале, за 2,5 года президентства Владимиру Зеленскому удалось накопить на зарубежных счетах более 1,2 млрд долларов, а также обзавестись недвижимостью в Америке.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.