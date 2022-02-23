Будьте в Плюсе

ЦБ назвал ненужные россиянам финансовые продукты

Среди страховых продуктов, имеющих сомнительную для потребителя ценность, ЦБ также назвал коллективные договоры страхования ввиду неоправданно высокой стоимости.
Профиль
Среди банковских продуктов с неочевидной ценностью для клиентов регулятор назвал снижение процентной ставки за плату и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитной карты с небольшим лимитом.
Известия
Перечисленные проблемы есть в продуктах страхования путешественников от потери багажа через авиакомпанию и коробочных инструментах, рассчитанных на низкую активацию, сообщил руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов.
Известия
Бессмысленным является предложение микрофинансовых организаций отправить сведения о кредите не в одно, а в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату – якобы для улучшения кредитной истории.
Профиль

Подробнее о событии

ЦБ назвал ненужные россиянам финансовые продукты
Профиль17:07
Бесцелевой вклад: ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов
Известия16:01
Показать все источники

Интересное

Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но Москва не ответила

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с главой России Владимиром Путиным, но не получил ответа на данное предложение.
Lenta.ru18:03

Песков заявил о просьбе глав ДНР и ЛНР к Путину помочь отразить агрессию ВС Украины

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.
RT на русскомвчера в 15:51

Премьер Финляндии Марин заявила, что страна подаст заявку в НАТО при угрозе безопасности

Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если остро встанет вопрос о ее национальной безопасности.
РБК18:17

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не направят войска на Украину воевать с Россией

Власти США ни при каком сценарии не станут отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
РИА Новости16:25
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Президент США Джо Байден ввел санкции против компании-оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG.
Lenta.ruвчера в 14:01

Украина с 23 февраля прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Импорт белорусской электроэнергии на Украину остановили 23 февраля.
Lenta.ruвчера в 06:53

Тяжелая ноша. Исландия прекращает охоту на китов. Почему ей пришлось отказаться от скандальной древней традиции?

Традиционный промысел охоты на китов практически ушел в прошлое.
Lenta.ru16:01

В Раде Кива сообщил о миллиардах долларов на счетах Зеленского в Коста-Рике

Как рассказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале, за 2,5 года президентства Владимиру Зеленскому удалось накопить на зарубежных счетах более 1,2 млрд долларов, а также обзавестись недвижимостью в Америке.
Solenka.infoвчера в 07:47

ЕС ввел санкции против Захаровой, Шойгу, Симоньян и Соловьева

В официальном журнале Евросоюза опубликованы имена россиян, которые вошли в санкционный список ЕС за признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
РБК18:54

Украинский генерал Москаль: Зеленскому нельзя было давать «пустые» обещания по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.
РИА Новости18:56