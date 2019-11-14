Экономика

РБКРБКЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты. Как сообщает газета «Коммерсантъ», соответствующие жалобы поступали на ОТП-банк.
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ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

Коммерсантъ17:17

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

РБК19:48

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомости21:14
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Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

Российская газета 20:23
Происшествия

В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погиб один человек

В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске один человек погиб, ещё трое пострадали.
RT на русском 21:45
Происшествия

В Ростовской области задержали главу местного управления ФСИН

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Говорит Москва» об инциденте.
Говорит Москва 04:44
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Общество

В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые часто путают со старением

Учеными-медиками из Великобритании, после проведенного тщательного исследования было установлено, что на ранних стадиях рака головного мозга возникают некоторые симптомы, которые человек легко может перепутать с обычным процессом старения организма.
Ugpressa.ru 05:23
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье

В поликлинике Екатеринбурга родители с больными малышами стоят в многочасовой очереди

Вечерние Ведомости 00:28
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Космос

Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце

Интерфакс - Россия 11 ноября в 04:49
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма 00:36
Экономика

Минприроды решило удвоить грузооборот по Севморпути к 2034 году

Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
РБК 08:29
Общество

В Германии заявили, что поезда по Крымскому мосту не пойдут

Немецкое издание Stern выпустило статью, в которой говорится о том, что запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост ждать не стоит и вообще он скоро рухнет.
РИА Новости Крым 05:18
Политика

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru 08:07
Общество

КС признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров

«Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети)», — пишет газета со ссылкой на определение КС.
Rambler News Service вчера в 00:37
Здоровье

Министр Костюш улетел в Москву

Владимир Костюш, первый заместитель Министра Александр Стреленко и начальник отдела стратегического планирования и модернизации здравоохранения Галина Войтеховская находятся в головном ведомстве здравоохранения страны.
ИА Хакасия 20:15
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Авто

Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach

Немецкий концерн анонсировал премьеру кроссовера Mercedes-Maybach, который построят на базе нового GLS Новинка будет представлена 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
MotorPage.Ru 02:41
Происшествия

Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

Фонтанка.Ру 12:23
Политика

Трамп заявил о разочаровании заявлением Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован недавним заявлением французского лидера Эммануэля Макрона в интервью The Economist о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 15:36
Общество

В Госдуме просят выделить 590 млн на переселение россиян с Севера

Депутаты Госдумы обратились в правительство с просьбой о выделении 590 млн рублей на переселение россиян из ликвидированных населенных пунктов и с полярных станций Крайнего Севера.
РЕН ТВ 16:44
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM 11 ноября в 15:40
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
Политика

Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.
Российская газета 11 ноября в 18:52
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