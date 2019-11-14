Общество

РБКРБКЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты. Как сообщает газета «Коммерсантъ», соответствующие жалобы поступали на ОТП-банк.
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ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

Коммерсантъ17:17

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

РБК19:48

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомости21:14

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Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
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Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.
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РБК 13:29
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Задержан начальник ГУ ФСИН Ростовской области

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Тренер-легенда Эстонии Уно Пийр отмечает 90-летний юбилей

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