Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты. Как сообщает газета «Коммерсантъ», соответствующие жалобы поступали на ОТП-банк.

Происшествия Ребенок умер в школе в Хабаровске Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.

Происшествия Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска Следственный комитет России сообщил детали стрельбы, которая произошла в колледже строительства и ЖКХ.

Здоровье На Кубани работу смотровых кабинетов поликлиник организуют в две смены В Краснодарском крае работу всех смотровых кабинетов поликлиник региона планируется организовать в две смены.

Шоу-бизнес Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Происшествия Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.

Происшествия В «Артеке» во сне умерла девочка По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Общество Во «ВКонтакте» появятся дизлайки Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Общество В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города ANSA напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.

Футбол Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.

Футбол Тренер-легенда Эстонии Уно Пийр отмечает 90-летний юбилей Уно Пийр — крайний справа в верхнем ряду Во-вторых, Уно Пийр стал первым главным тренером эстонской национальной команды после восстановления Эстонией независимости и возглавлял сборную страны в период с 1992 по 1993 год.

Общество Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей «Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).

Происшествия Сбежавшие на Урале от матери дети не имеют российского гражданства Сбежавшие в челябинском Усть-Катаве от матери трое детей не имеют российского гражданства. Оно оформляется только сейчас, пишут местные СМИ.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Здоровье Эндокринолог перечислил четыре предвестника диабета Эндокринолог Алексей Зилов перечислил четыре предвестника диабета.