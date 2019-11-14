Общество

ВедомостиВедомостиЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.
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с чего всё началось

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Роскомнадзор требует от «ОТП банка» объяснить рассылку карт по почте

ТАСС09:32

Центробанк назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Эхо Москвы01:30

Клиенты ОТП-банка пожаловались на рассылку карт по почте. ЦБ назвал это неприемлемым

Дождь01:35

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Коммерсантъ09:14

ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

Lenta.ru01:23

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомостивчера в 21:14

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через «Почту России»

РБКвчера в 19:48
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 13:59, Ашберн
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News.ru 12:11
Общество

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