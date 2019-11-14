Общество
ВедомостиЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.
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с чего всё началось
ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.Коммерсантъвчера в 17:17
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Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Игры
Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare
Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
Происшествия
Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил полномочия руководителя муниципального образования в связи с инцидентом, при котором он оскорбил сотрудников правоохранительных органов.
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Минск может требовать внесения изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы, но работать над ним будут Министерства иностранных дел обоих государств.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Кино
Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах
Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Общество
В Крыму перестанут продавать и обслуживать сим-карты МТС
Купить, заменить или восстановить сим-карту оператора МТС на территории Крымского полуострова станет невозможно с декабря 2019 года.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже в амурском Благовещенске
Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Игры
Создатели Black Desert Online анонсировали сразу три новых MMO
Компания Pearl Abyss, наиболее известная по Black Desert Online анонсировала там сразу три новых MMO-проекта в разных стилях: средневековую MMORPG, MMO-шутер и красочную MMO в духе франшизы Pokemon - все игры уже обзавелись первыми трейлерами.
Политика
ЕК ожидает от Великобритании кандидатуру на пост еврокомиссара
Европейская комиссия надеется, что Великобритания до конца недели представит кандидатуру на пост еврокомиссара в новом составе ЕК на 2020−2024 годы.
Культура
Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»
Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Экономика
В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля
Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
Здоровье
Малышева назвала бесполезные анализы
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
Кино
Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»
В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.