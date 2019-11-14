Общество

ВедомостиВедомостиЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.
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с чего всё началось

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.
Коммерсантъвчера в 17:17

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ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомостивчера в 21:14

Клиенты ОТП-банка пожаловались на рассылку карт по почте. ЦБ назвал это неприемлемым

Дождь01:35

Центробанк назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

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ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

Lenta.ru01:23

Клиенты ОТП-банка пожаловались на массовую рассылку кредитных карт почтой

Forbes02:27

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через «Почту России»

РБКвчера в 19:48

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

Коммерсантъвчера в 17:17
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Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

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Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

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RT на русском 04:15
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Казани в 2013 году

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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

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РБК 00:23
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В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия

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Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Коммерсантъ 04:22
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Общество

На Кузбассе возбуждено дело о показе нацистской символики

Дилетант 05:37
Общество

Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП», входит в «Техмаш») Амира Алямова.
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RT на русском вчера в 12:31
Политика

Шесть депутатов покидают партию «Грузинская мечта» — Чугошвили

Шесть депутатов правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выходят из ее состава.
REGNUM 05:52
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Россия не является стратегическим партнёром Евросоюза.
RT на русском 01:37
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Общество

Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Общество

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Известия вчера в 20:10
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Происшествия

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Житель села Махнево (Свердловская область) Илья Перевалов напугал детей и учителей, когда пришел с топором в местную начальную школу.
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Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 05:46
Футбол

Адиев стал главным тренером «Чайки»

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Киев протестует: на турнире по каратэ в Японии выступила сборная ДНР

REGNUM 05:29
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
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Появилось видео, как пожарный откачивает кота на пожаре

ТИА 02:25
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