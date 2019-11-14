Общество

ВедомостиВедомостиЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Роскомнадзор требует от «ОТП банка» объяснить рассылку карт по почте

ТАСС09:32

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомостивчера в 21:14

Центробанк назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Эхо Москвы01:30

ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

Lenta.ru01:23

Клиенты ОТП-банка пожаловались на рассылку карт по почте. ЦБ назвал это неприемлемым

Дождь01:35

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через «Почту России»

РБКвчера в 19:48

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

Коммерсантъвчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Политика

Путин назвал приоритеты России в качестве председателя БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал основные приоритеты России в период председательства в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).
REGNUM 09:47
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Спорт

Малышко выиграл первый отборочный спринт сборной России по биатлону

Петербуржец Дмитрий Малышко одержал победу на первом отборочном спринте в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
78.ru 03:36
Авто

Седан Toyota Camry оснастили полным приводом от RAV4

Мощность двигателя может быть 205-208 л.с. Также эти седаны отличаются весом – новинки оказались на 75 кг тяжелее.
Tvoe-avto.com вчера в 14:05
Общество

Алтайская пенсионерка упала на колени перед Дмитрием Медведевым

Кавказ Пост вчера в 09:09
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:42
Политика

Комиссия ГД нашла факты иностранного вмешательства в 19 регионах РФ

Комиссия по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ изучила все материалы по нарушению законов в субъектах РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Дума ТВ 09:53
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Происшествия

Вора в законе задержали в Москве по подозрению в мелкой краже

Оперативники задержали по подозрению в мелкой краже вора в законе по прозвищу Мамука и его подельника.
Москва 24 08:46
Политика

Неизвестные захватывают посольство Венесуэлы в Бразилии

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
News.ru вчера в 06:23
Общество

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Происшествия

В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
RT на русском 09:24
Происшествия

Названа возможная причина стрельбы в колледже Благовещенска

Причиной, по которой студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, мог стать конфликт между сверстниками.
Lenta.ru вчера в 22:33
Происшествия

Защита историка Соколова обжаловала его арест

Российская газета 09:47
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Общество

В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru вчера в 08:11
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара не откажется от российских зенитных систем С-400 даже при условии, что США продадут турецким военным свои комплексы Patriot.
Российская газета 09:45
Футбол

«МЮ» ведет переговоры по трансферу Манджукича

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи вылетел в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера нападающего «Юве» Марио Манджукича.
Матч ТВ 07:43
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Наука

Акустическая левитация позволила создать объемный экран с тактильным откликом

Британские и японские инженеры создали объемный дисплей, работающий на основе акустической левитации.
N+1 вчера в 13:01
Общество

Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы

Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
РИА Новости 08:42
Культура

Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»

В первом эпизоде третьего сезона "Совершенно безумный папа", вышедшем в 1991 году, Майкл Джексон озвучит пациента психиатрической лечебницы, уверенного, что он является поп-королем.
Газета.Ru 03:54
Происшествия

Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад

Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:06
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Авто

Volkswagen построит новый завод аккумуляторных батарей в США

SpeedMe вчера в 22:45
Здоровье

Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания

Причина смерти установлена — отравление газом.
МедиаКорСеть 03:02
Наука

В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами

Находка была сделана во время раскопок на восточном скалистом уступе северного плато Саккары. Там расположен древний некрополь.
Российская газета вчера в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное