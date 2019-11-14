Общество
ВедомостиЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.
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с чего всё началось
ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.Коммерсантъвчера в 17:17
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Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
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Малышко выиграл первый отборочный спринт сборной России по биатлону
Петербуржец Дмитрий Малышко одержал победу на первом отборочном спринте в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
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Седан Toyota Camry оснастили полным приводом от RAV4
Мощность двигателя может быть 205-208 л.с. Также эти седаны отличаются весом – новинки оказались на 75 кг тяжелее.
Общество
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Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Политика
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Происшествия
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Политика
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Шоу-бизнес
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Происшествия
Названа возможная причина стрельбы в колледже Благовещенска
Причиной, по которой студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, мог стать конфликт между сверстниками.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала его арест
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
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Футбол
«МЮ» ведет переговоры по трансферу Манджукича
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи вылетел в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера нападающего «Юве» Марио Манджукича.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Наука
Акустическая левитация позволила создать объемный экран с тактильным откликом
Британские и японские инженеры создали объемный дисплей, работающий на основе акустической левитации.
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Культура
Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»
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Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Авто
Volkswagen построит новый завод аккумуляторных батарей в США
Здоровье
Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания
Причина смерти установлена — отравление газом.
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Находка была сделана во время раскопок на восточном скалистом уступе северного плато Саккары. Там расположен древний некрополь.