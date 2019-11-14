ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.

с чего всё началось

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.

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