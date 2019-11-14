Общество
ВедомостиЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.
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с чего всё началось
ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.Коммерсантъвчера в 17:17
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Финансы
Международные резервы России снизились на $1,8 млрд
Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
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Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
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Общество
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Политика
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Общество
Наводнение в Венеции стало самым сильным за последние 50 лет
В Венеции сообщают о серьезном ущербе в результате сильнейшего за 50 лет наводнения.
Происшествия
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Политика
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Политика
Заявление следователей по МН-17 нуждается в проверке, заявила Захарова
Заявление международной совместной следственной группы (ССГ) по катастрофе авиалайнера МН17 в Донбассе нуждается в тщательной проверке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Транспорт
В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории
Технологии
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Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Общество
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Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Политика
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Общество
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Экономика
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Наука
Учёные назвали опасное свойство сахара
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
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Армия и оружие
Американский журнал назвал слабое место США в случае войны с Россией
Общество
В Новосибирске арестовали управляющего директора оборонного НИИ
В Новосибирске задержан и взят под стражу управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амир Алямов, сообщает портал NGS.ru.