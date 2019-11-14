ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.

с чего всё началось

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.

Политика Заявление следователей по МН-17 нуждается в проверке, заявила Захарова Заявление международной совместной следственной группы (ССГ) по катастрофе авиалайнера МН17 в Донбассе нуждается в тщательной проверке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Технологии Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Шоу-бизнес Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Общество Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером» Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Общество Госдума приняла закон о праве детей из одной семьи ходить в одну школу Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предоставляющий детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в школы и детские сады, где уже учатся их братья или сестры, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Экономика Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист» Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.