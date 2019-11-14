Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.
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ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

Коммерсантъвчера в 17:17

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через «Почту России»

РБКвчера в 19:48

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомостивчера в 21:14

Банк России назвал рассылку кредитных карт по почте небезопасной

TatCenter00:24

Россияне пожаловались на «ОТП Банк»

Саминвесторвчера в 23:04
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Футбол

«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Sportbox.RU 12 ноября в 14:42
Происшествия

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Один из пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru вчера в 23:52
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

Военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой в Бурятии

Известия вчера в 19:38
Общество

Центр Венеции затоплен из-за дождя

Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.
Известия вчера в 00:53
Экономика

Юрий Цой вошел, а потом вышел из комитета Сахалинской областной думы

Юрий Цой снова вышел из состава комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению, не пробыв там и года.
Сахалин.Инфо 12 ноября в 17:49
Политика

Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда вчера в 11:41
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Политика

Сенатор США заблокировал резолюцию о геноциде армян Турцией

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.
Российская газета вчера в 20:30
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Российская газета вчера в 22:52
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru 12 ноября в 20:16
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Общество

Изъятие имущества у друзей коррупционеров признали законным

Конституционный суд признал законным изъятие имущества родных и близких коррупционеров, если те не могут подтвердить законность его приобретения.
РИА Оренбуржье 12 ноября в 04:45
Технологии

Появились новые данные о видеокартах Intel Xe

Игромания.ру вчера в 16:23
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про вчера в 03:22
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Происшествия

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Забайкалье

Как сообщает Следственный комитет России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Мойка78 01:08
Происшествия

МВД задержало банду мошенников в Волгоградской области

В ходе обысков изъяты документы, деньги и другие улики, сообщили в МВД. На причастность к банде мошенников проверяются еще 14 человек.
РЕН ТВ вчера в 22:47
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Армия и оружие

Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
News.ru вчера в 12:30
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
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