Общество
KM.ruЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ". В частности, при такой схеме, клиент не может отказаться от карты. Но важнее всего, что такой вариант получения кредиток, не безопасен и может привести к утечке персональных данных.
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с чего всё началось
ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.Коммерсантъвчера в 17:17
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Происшествия
СК назвал причину крушения самолета Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Происшествия
СК заявил о распространении недостоверной информации о стрельбе в Благовещенске
СК РФ призвал СМИ не распространять недостоверные данные об инциденте со стрельбой в Благовещенске, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства.
Rambler News Service 02:40
Политика
Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию
Ушедший в отставку в результате госпереворота президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности вернуться в страну, если это необходимо для решения политического кризиса.
REGNUM вчера в 21:32
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Футбол
Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Гончаренко
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
RT на русском вчера в 12:24
Футбол
Adidas отреагировал на проблемы с новой формой сборной России
Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas прокомментировал отказ сборной России по футболу играть в форме, разработанной специально к чемпионату Европы 2020 года.
Нева Спорт 02:32
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Политика
Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС
Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.
Газета.Ru 00:22
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU вчера в 13:33
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM 11 ноября в 15:40
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Ведомости вчера в 05:00
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости вчера в 04:37
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости вчера в 08:25
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру вчера в 05:55
Космос
Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота
Газета.Ru вчера в 11:28
Происшествия
В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза
Российская газета вчера в 05:58
Кино
Чем пугают новые «Ангелы Чарли»
Какой получилась новая режиссёрская работа Элизабет Бэнкс — в материале RT.
RT на русском вчера в 07:52
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Космос
В России разработали спутник для сжигания космического мусора
Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета вчера в 01:52