ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.

с чего всё началось

В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ". В частности, при такой схеме, клиент не может отказаться от карты. Но важнее всего, что такой вариант получения кредиток, не безопасен и может привести к утечке персональных данных.

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