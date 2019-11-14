Общество

KM.ruKM.ruЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ". В частности, при такой схеме, клиент не может отказаться от карты. Но важнее всего, что такой вариант получения кредиток, не безопасен и может привести к утечке персональных данных.
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с чего всё началось

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.
Коммерсантъвчера в 17:17

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ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

Коммерсантъвчера в 17:17

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через «Почту России»

РБКвчера в 19:48

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомостивчера в 21:14

ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

Lenta.ru01:23

Центробанк назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Эхо Москвы01:30

Клиенты ОТП-банка пожаловались на рассылку карт по почте. ЦБ назвал это неприемлемым

Дождь01:35

Клиенты ОТП-банка пожаловались на массовую рассылку кредитных карт почтой

Forbes02:27
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Происшествия

СК назвал причину крушения самолета Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Происшествия

Умер один из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже

Lenta.ru 02:02
Происшествия

СК заявил о распространении недостоверной информации о стрельбе в Благовещенске

СК РФ призвал СМИ не распространять недостоверные данные об инциденте со стрельбой в Благовещенске, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства.
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Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

Ушедший в отставку в результате госпереворота президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности вернуться в страну, если это необходимо для решения политического кризиса.
REGNUM вчера в 21:32
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Футбол

Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Гончаренко

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
RT на русском вчера в 12:24
Футбол

Adidas отреагировал на проблемы с новой формой сборной России

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas прокомментировал отказ сборной России по футболу играть в форме, разработанной специально к чемпионату Европы 2020 года.
Нева Спорт 02:32
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Политика

Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС

Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.
Газета.Ru 00:22
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Футбол

Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU вчера в 13:33
Кино

Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM 11 ноября в 15:40
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости вчера в 05:00
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости вчера в 04:37
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости вчера в 08:25
Интернет

Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика

Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру вчера в 05:55
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Газета.Ru вчера в 11:28
Происшествия

В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза

Российская газета вчера в 05:58
Кино

Чем пугают новые «Ангелы Чарли»

Какой получилась новая режиссёрская работа Элизабет Бэнкс — в материале RT.
RT на русском вчера в 07:52
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 02:40
Политика

В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга

В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

РИА Новости 02:26
Космос

В России разработали спутник для сжигания космического мусора

Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета вчера в 01:52
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