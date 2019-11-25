Экономика
Мойка78ЦБ назвал новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Центробанк России в рамках борьбы с «зарплатным рабством» предлагает ввести механизм бесплатного перевода денег с карты зарплатного банка на счет того же физического лица, но открытый в другом банке. Предложение содержится в докладе регулятора «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке».
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с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.Взгляд.ру25 ноября в 13:28
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