Финансы

Piter.tvPiter.tvЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции. Об этом сказано в докладе Центробанка "Динамика потребительских цен" за февраль. С начала марта сильно изменились внешние условия.
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с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
РБКвчера в 07:36

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ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

РБКвчера в 07:36

ЦБ: ослабление рубля — существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор

Коммерсантъвчера в 06:58

ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Ведомостивчера в 06:25

Банк России предвидит ускорение инфляции

REGNUMвчера в 06:31

Банк России дал сигнал о намерениях в отношении ключевой ставки

Российская газетавчера в 06:24

ЦБ прогнозирует ускорение инфляции

ТАССвчера в 05:49

Центробанк предрёк ускорение инфляции

Национальная служба новостейвчера в 05:49
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Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой вчера в 02:34
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек

REGNUM 12 марта в 04:38
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Спорт

CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
РИА Новости 03:43
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Футбол

Тер Штеген продлит контракт с «Барселоной» на 4-5 лет

«Барселона» желает договориться с футболистом как можно быстрее, контракт будет продлен на 4-5 лет.
Sport24.ru 02:56
Политика

Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг

Известные общественные и политические деятели России выступили с защитой Терешковой, а глава Федерации бокса России Умар Кремлев сегодня пригласил авторов издевательских комментариев на ринг.
Родной город вчера в 15:41
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС вчера в 16:29
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:42
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru вчера в 16:40
Армия и оружие

Шамхани: убийство генерала Сулеймани связано с нападением на базу Аль-Таджи

Тегеран, 14 марта 2020, 09:17 — REGNUM 13 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНБ) Али Шамхани в своем твиттере заявил, что, похоже, есть сходство между убийством генерал-лейтенанта Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандеса и утверждением США о ракетном нападении на базу Аль-Таджи в Багдаде.
REGNUM 02:17
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском 02:00
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
РИА Новости 04:02
Общество

Депздрав опроверг рост угрозы пневмонии в Москве

В январе и феврале 2020 число случаев внебольничной пневмонии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 8% и 7% соответственно.
Москва 24 вчера в 15:41
Политика

Объяснена разница между отказом Ельцину идти на третий срок и выборами в 2024-м

Конституционный суд отказал Ельцину в праве идти на третий срок даже несмотря на то, что во время его первого срока, в 1993 году, в стране была принята новая Конституция.
Lenta.ru 12 марта в 06:05
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело 03:24
Политика

В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений

Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
REGNUM 03:11
Общество

В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

RT на русском 01:36
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Юлия Барановская с детьми побывала на Байкале

Юлия Барановская часто путешествует с детьми. На этот раз телеведущая решила исполнить свою мечту.
Летидор вчера в 08:00
Гаджеты

В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20

12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
МонаВиста вчера в 13:30
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Газета.Ru вчера в 08:27
Технологии

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

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Гаджеты

Смартфон OnePlus 8 Pro показался в защитном чехле

3DNews 01:34
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
РИА Новости 03:55
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело 11 марта в 11:24
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Как работают Яндекс.Новости?
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