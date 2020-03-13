с чего всё началось

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции. Об этом сказано в докладе Центробанка "Динамика потребительских цен" за февраль. С начала марта сильно изменились внешние условия.

Общество Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.

Спорт CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Политика Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг Известные общественные и политические деятели России выступили с защитой Терешковой, а глава Федерации бокса России Умар Кремлев сегодня пригласил авторов издевательских комментариев на ринг.

Политика Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Армия и оружие Шамхани: убийство генерала Сулеймани связано с нападением на базу Аль-Таджи Тегеран, 14 марта 2020, 09:17 — REGNUM 13 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНБ) Али Шамхани в своем твиттере заявил, что, похоже, есть сходство между убийством генерал-лейтенанта Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандеса и утверждением США о ракетном нападении на базу Аль-Таджи в Багдаде.

Футбол Бышовец рассказал о проблемах «Зенита» Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.

Общество Депздрав опроверг рост угрозы пневмонии в Москве В январе и феврале 2020 число случаев внебольничной пневмонии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 8% и 7% соответственно.

Шоу-бизнес Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

Армия и оружие Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.