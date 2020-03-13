Финансы
Piter.tvЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции. Об этом сказано в докладе Центробанка "Динамика потребительских цен" за февраль. С начала марта сильно изменились внешние условия.
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с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).РБКвчера в 07:36
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ЦБ: ослабление рубля — существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор
Коммерсантъвчера в 06:58
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