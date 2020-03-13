Финансы

Piter.tvPiter.tvЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции. Об этом сказано в докладе Центробанка "Динамика потребительских цен" за февраль. С начала марта сильно изменились внешние условия.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
РБК07:36

Подробнее о событии

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

РБК07:36

ЦБ прогнозирует ускорение инфляции

ТАСС05:49

Банк России предвидит ускорение инфляции

REGNUM06:31

ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Ведомости06:25

Банк России дал сигнал о намерениях в отношении ключевой ставки

Российская газета06:24

ЦБ: ослабление рубля — существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор

Коммерсантъ06:58

Центробанк предрёк ускорение инфляции

Национальная служба новостей05:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:52, Ашберн

Комментарии

Общество

«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
РБК 06:13
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Общество

На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
РИА Новости 09:35
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к созданию культа его личности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Владимир Путин относится к созданию культа его личности.
Городовой 06:37
Общество

Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса

Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
МР7.ру 04:33
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
RT на русском 09:43
Политика

Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Интерфакс 09:19
Общество

Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
РИА Новости 07:34
Происшествия

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Российская газета 05:45
Наука

Названы защищающие от болезни Альцгеймера черты характера

Ученые из Женевского университета (Швейцария) назвали черты характера, которые защищают мозг от болезни Альцгеймера.
МедиаПоток 07:59
Футбол

Ливерпуль — Атлетико 2:3

ProstoProSport 11 марта в 15:11
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru вчера в 06:36
Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
РИА Новости 09:01
Общество

Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
РБК 02:16
Шоу-бизнес

Певица Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ

Президент России Владимир Путин удостоил звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» нескольких деятелей искусства.
Inc-news.ru вчера в 08:48
Происшествия

Главу Балейского района заподозрили в халатности на 5 млн рублей

Московский Комсомолец Чита 03:33
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Экономика

Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд

Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
ФАН 04:18
Здоровье

Моделирование показало сроки окончания пандемии коронавируса

Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года.
Комсомольская правда 09:45
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».
REGNUM 01:40
Энергетика

Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне

Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Газета.Ru вчера в 11:41
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия 04:00
Происшествия

Во Вьетнаме спасены трое российских туристов, дрейфовавших на плоту

ТАСС 05:51
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Хоккей

Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей

Телеканал UTV 05:00
Общество

Россия ограничила авиасообщение с крупнейшими странами ЕС

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией.
Ридус 11 марта в 15:35
Экономика

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 09:40
Политика

Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством

Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».
Собеседник 09:28
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное