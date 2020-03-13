с чего всё началось

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции. Об этом сказано в докладе Центробанка "Динамика потребительских цен" за февраль. С начала марта сильно изменились внешние условия.

Общество «Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.

Общество На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.

Общество Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.

Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Происшествия Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Политика Украина на две недели закроет границу для иностранцев Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Общество Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Здоровье Моделирование показало сроки окончания пандемии коронавируса Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения» Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Общество В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.

Общество Россия ограничила авиасообщение с крупнейшими странами ЕС Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией.