Финансы
Piter.tvЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции. Об этом сказано в докладе Центробанка "Динамика потребительских цен" за февраль. С начала марта сильно изменились внешние условия.
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Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к созданию культа его личности
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Владимир Путин относится к созданию культа его личности.
Общество
Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Политика
Украина на две недели закроет границу для иностранцев
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Общество
Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Наука
Названы защищающие от болезни Альцгеймера черты характера
Ученые из Женевского университета (Швейцария) назвали черты характера, которые защищают мозг от болезни Альцгеймера.
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:3
Политика
Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса
Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ
Президент России Владимир Путин удостоил звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» нескольких деятелей искусства.
Происшествия
Главу Балейского района заподозрили в халатности на 5 млн рублей
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд
Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Здоровье
Моделирование показало сроки окончания пандемии коронавируса
Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Хоккей
Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей
Общество
Россия ограничила авиасообщение с крупнейшими странами ЕС
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством
Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.