Финансы

Piter.tvPiter.tvЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции. Об этом сказано в докладе Центробанка "Динамика потребительских цен" за февраль. С начала марта сильно изменились внешние условия.
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с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
РБК07:36

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ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

РБК07:36

ЦБ: ослабление рубля — существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор

Коммерсантъ06:58

ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Ведомости06:25

Банк России предвидит ускорение инфляции

REGNUM06:31

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ТАСС05:49

Центробанк предрёк ускорение инфляции

Национальная служба новостей05:49
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Комментарии

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За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса во всем мире

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Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
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Как сообщает источник «avia.pro», инцидент произошел в окрестности Рас аль-Айна, где находится совместный КПП ВС Турции и Свободной сирийской полиции.
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Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
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В Еврокомиссии заявили, что остановить коронавирус невозможно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе невозможно, пишет ТАСС.
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Политика

Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков

Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Политика Сегодня 10 марта в 09:07
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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В Челябинске убита женщина, 30 лет выдававшая себя за мужчину

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РИА Новости 09:31
Политика

Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда

Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии.
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Россия временно ограничит авиасообщение с некоторыми странами Европы

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Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
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Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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В Тульской области ветер оставил без энергоснабжения несколько районов

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Общество

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"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
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Политика

Мэр Иркутска уходит в областное правительство

"Решение об отставке Бердникова с должности мэра Иркутска будет принято на внеочередном заседании думы города, которое запланировано на 17 марта", - сказали в пресс-службе.
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Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
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Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу в апреле

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МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
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Казахстан запретил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Власти Казахстана приняли решение временно ограничить пересечение границы с Российской Федерацией и Киргизией по внутренним документам.
Профиль 08:39
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