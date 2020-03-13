Финансы
Piter.tvЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции. Об этом сказано в докладе Центробанка "Динамика потребительских цен" за февраль. С начала марта сильно изменились внешние условия.
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Комментарии
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса во всем мире
В Турции предлагают перенести туристический сезон на месяц из-за пандемии.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Культура
Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Армия и оружие
На турецком наблюдательном пункте в Сирии произошел взрыв
Как сообщает источник «avia.pro», инцидент произошел в окрестности Рас аль-Айна, где находится совместный КПП ВС Турции и Свободной сирийской полиции.
Шоу-бизнес
Лолита выйдет замуж в шестой раз
Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
Общество
В Еврокомиссии заявили, что остановить коронавирус невозможно
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе невозможно, пишет ТАСС.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Финансы
Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году
Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.
Политика
Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда
Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии.
Общество
Россия временно ограничит авиасообщение с некоторыми странами Европы
Начиная с 13 марта отменяются пассажирские авиарейсы из России во Францию, Испанию, Германию, Италию и обратно.
Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Политика
Украина на две недели закроет границу для иностранцев
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Происшествия
Крупного брянского чиновника задержали за взятку
Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
Политика
Мэр Иркутска уходит в областное правительство
"Решение об отставке Бердникова с должности мэра Иркутска будет принято на внеочередном заседании думы города, которое запланировано на 17 марта", - сказали в пресс-службе.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Энергетика
Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу в апреле
Россия в апреле может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+ с октября 2018 года - около 200 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17
Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
Политика
Казахстан запретил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Власти Казахстана приняли решение временно ограничить пересечение границы с Российской Федерацией и Киргизией по внутренним документам.