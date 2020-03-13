Финансы

РБКРБКЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
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Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
РБК07:36

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ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

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