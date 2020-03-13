Финансы
РБКЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
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Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Общество
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Политика
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Политика
Bloomberg: Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса
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Энергетика
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Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Экономика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук.
Общество
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Политика
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Происшествия
В Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку за замечание о музыке
В столице таксист выбросил из машины и ограбил пассажирку за замечание о громкой музыке, пишет РЕН. Вечером 9 марта женщина села в такси.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
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Космос
NASA: выбраны научные программы для лунной орбитальной станции Gateway
Две научные программы выбраны для реализации на лунной орбитальной станции Gateway, 12 марта сообщает сайт NASA.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.