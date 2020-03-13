с чего всё началось

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).

Общество Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

Общество Россия ограничит авиасообщение со странами Европы Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.

Политика Президент Бразилии заразился коронавирусом Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.

Футбол УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов Любопытно, что решение о переносе матчей было принято в пятницу, 13 марта, что вызвало шквал сарказма и критики в соцсетях со стороны болельщиков.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Общество У двух российских туристов в Израиле обнаружили коронавирус У двух российских туристов в Израиле обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Политика Украинская разведка выяснила причины попадания коронавируса в Донбасс Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка выяснила, каким путем в Донбасс попала коронавирусная инфекция.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Политика Посла Китая в США вызвали в Госдеп Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.