Финансы
РБКЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
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Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Музыка
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения» 12 марта. Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Общество
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Американский президент подчеркнул, что в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус Ранее о том, что Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Создатели сериала «Ривердейл» остановили съемки 4 сезона
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Политика
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
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Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения
Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики обнаружили в Арктике военный лагерь США
Бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря, поэтому им понадобилось время, чтобы найти его.
Происшествия
Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Общество
Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве
Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
Футбол
На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Политика
Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина
Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Футбол
Роналду высказался о ситуации с коронавирусом
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Политика
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Общество
РЖД разрешили вернуть деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) разрешила пассажирам вернуть деньги за невозвратные билеты на фоне отмены массовых мероприятий, сообщили в компании.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек перестал скрывать новую возлюбленную
Новой избранницей актера стала Анна де Армас. Девушка сыграла его жену в новом фильме "Глубокая вода".
Здоровье
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Политика
Киев запретил въезд на Украину жителям ДНР и ЛНР
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, даже если житель ДНР и ЛНР имеет украинский паспорт, но прописан на территории самопровозглашенных республик, он не сможет попасть на Украину.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).