с чего всё началось

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).

Политика Зеленский подписал закон об образовании Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Политика Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса Американский президент подчеркнул, что в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус Ранее о том, что Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Политика Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Футбол На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.

Общество ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Шоу-бизнес Бен Аффлек перестал скрывать новую возлюбленную Новой избранницей актера стала Анна де Армас. Девушка сыграла его жену в новом фильме "Глубокая вода".

Здоровье Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.