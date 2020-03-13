с чего всё началось

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Общество У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.

Политика Помпео объяснил санкции против дочерней компании «Роснефти» Глава американского Госдепа Майк Помпео пояснил, почему власти США решили ввести ограничительные меры в отношении «дочки» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. По словам госсекретаря, такие меры были вызваны стремлением заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро сесть за стол переговоров.

Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Происшествия На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.

Общество Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Политика СМИ сообщили об обнаружении у президента Бразилии коронавируса У президента Бразилии Жаира Болсонару выявили коронавирус нового типа Covid-2019, сообщает Jornal O Dia со ссылкой на источники.

Здоровье В Хакасии ввели режим повышенной готовности С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.

Здоровье В Кирове выявлен первый случай коронавируса В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.

Политика Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина. Об этом говорится в сообщении комитета по иностранным делам сената Америки.

Шоу-бизнес Джиган рассказал подписчикам о своем состоянии Оказавшийся в центре масштабного скандала популярный исполнитель Джиган отчитался поклонникам о своем состоянии при помощи личной страницы «Инстаграма».

Политика Зеленский подписал закон об образовании Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Авто В России появился базовый кроссовер Skoda Karoq В российских представительствах компании Skoda объявили о старте заказов на базовую комплектацию нового кроссовера Skoda Karoq под названием Active.

Космос На комете Чурюмова–Герасименко нашли большие запасы соединений азота Планетологи выяснили, что в недрах кометы Чурюмова-Герасименко скрываются огромные запасы солей аммония – соединений аммиака, водорода и кислот, которые могут участвовать в формировании новых "кирпичиков жизни".

Авто Названы модели автомобилей, которые подорожают в России Согласно прогнозам автоэкспертов, сильнее других подорожают Highlander, Corolla и Land Cruiser 200б ренда Toyota, а также Amarok и Passat от Volkswagen, Skoda Superb, Suzuki SX4, Kia Soul и Kia Picant, Mitsubishi Pajero Sport и Mazda 3. Ранее МедиаПоток писал, что эксперты «Авито Авто» назвали средний срок, за который средняя российская семья сможет накопить на подержанный автомобиль.