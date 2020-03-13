Финансы

REGNUMREGNUMБанк России предвидит ускорение инфляции

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
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с чего всё началось
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf
).
РБК07:36

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ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

РБК07:36

ЦБ: ослабление рубля — существенный, но краткосрочный проинфляционный фактор

Коммерсантъ06:58

ЦБ прогнозирует ускорение инфляции

ТАСС05:49

ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Ведомости06:25

Банк России дал сигнал о намерениях в отношении ключевой ставки

Российская газета06:24

Банк России предвидит ускорение инфляции

REGNUM06:31

ЦБ РФ может скорректировать среднесрочный макроэкономический прогноз

ПРАЙМ06:01
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Комментарии

Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости 10:31
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Политика

Помпео объяснил санкции против дочерней компании «Роснефти»

Глава американского Госдепа Майк Помпео пояснил, почему власти США решили ввести ограничительные меры в отношении «дочки» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. По словам госсекретаря, такие меры были вызваны стремлением заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро сесть за стол переговоров.
Наша версия 03:32
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Интерфакс 09:49
Политика

СМИ сообщили об обнаружении у президента Бразилии коронавируса

У президента Бразилии Жаира Болсонару выявили коронавирус нового типа Covid-2019, сообщает Jornal O Dia со ссылкой на источники.
Ведомости 11:18
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор ГК «Монолит Парнас» Игорь Константинов. Ему вменяют заказ конкурента

По информации 47news, 12 марта оперативники "заказного" отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти встретились с генеральным директором компании ГК "Монолит Парнас" Игорем Константиновым.
47 новостей 10:52
Здоровье

В Хакасии ввели режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Среда24 07:23
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС 11:00
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
Грани.ру 06:49
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Общество

Коронавирус: в Калининграде заполнены все боксы инфекционной больницы

Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.
Русский Запад 07:40
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Вести.Ru вчера в 06:43
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК 03:20
Происшествия

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Газета.Ru 06:29
Общество

На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу

На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный коронавирусу Rosminzdrav.ru Раздел обновляется постоянно, по мере поступления новой информации.
REGNUM 10:33
Здоровье

В Кирове выявлен первый случай коронавируса

В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Эхо Москвы в Кирове 07:07
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина. Об этом говорится в сообщении комитета по иностранным делам сената Америки.
Piter.tv 03:28
Политика

МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Шоу-бизнес

Джиган рассказал подписчикам о своем состоянии

Оказавшийся в центре масштабного скандала популярный исполнитель Джиган отчитался поклонникам о своем состоянии при помощи личной страницы «Инстаграма».
WomanHit.ru 10:30
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Авто

В России появился базовый кроссовер Skoda Karoq

В российских представительствах компании Skoda объявили о старте заказов на базовую комплектацию нового кроссовера Skoda Karoq под названием Active.
Rusargument 04:42
Космос

На комете Чурюмова–Герасименко нашли большие запасы соединений азота

Планетологи выяснили, что в недрах кометы Чурюмова-Герасименко скрываются огромные запасы солей аммония – соединений аммиака, водорода и кислот, которые могут участвовать в формировании новых "кирпичиков жизни".
ТАСС Наука 07:14
Авто

Названы модели автомобилей, которые подорожают в России

Согласно прогнозам автоэкспертов, сильнее других подорожают Highlander, Corolla и Land Cruiser 200б ренда Toyota, а также Amarok и Passat от Volkswagen, Skoda Superb, Suzuki SX4, Kia Soul и Kia Picant, Mitsubishi Pajero Sport и Mazda 3. Ранее МедиаПоток писал, что эксперты «Авито Авто» назвали средний срок, за который средняя российская семья сможет накопить на подержанный автомобиль.
МедиаПоток 05:29
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Политика

Украинская разведка выяснила причины попадания коронавируса в Донбасс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка выяснила, каким путем в Донбасс попала коронавирусная инфекция.
Lenta.ru 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
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