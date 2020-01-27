Почти 90% - 87% - российских промышленных предприятий в России в 2016-2018 годах финансировали инвестиции из собственных средств, недостаток собственных средств стал главным ограничением компаний, следует из аналитической записки Банка России «Почему промышленные предприятия не инвестируют: результаты опроса».

Политика Назначены новые замглавы Минкомсвязи и Минфина Глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил новых заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Футбол Слуцкий сделал выбор между Роналду, Месси и Тарасовым Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и полузащитником Дмитрием Тарасовым, передает "Спорт-Экспресс".

Единоборства 9 мая Немков проведет титульный бой с Бэйдером Россиянин Вадим Немков, выступающий в бойцовском промоушене Bellator, 9 мая сразится в титульном поединке с чемпионом организации в двух весовых категориях Райаном Бейдером.

Армия и оружие Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии "В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.

Политика Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Экономика Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.

Общество Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что "принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты".

Здоровье В Киеве подтвердили случай коронавируса В Киеве подтвердили случай коронавируса – об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре минздрава Украины.

Здоровье Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).