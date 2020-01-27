Экономика
Rambler News ServiceЦБ назвал основной источник инвестиций промышленных предприятий
Почти 90% - 87% - российских промышленных предприятий в России в 2016-2018 годах финансировали инвестиции из собственных средств, недостаток собственных средств стал главным ограничением компаний, следует из аналитической записки Банка России «Почему промышленные предприятия не инвестируют: результаты опроса».
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Политика
Назначены новые замглавы Минкомсвязи и Минфина
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил новых заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина.
Политика
Дуда пообещал, что Польша сохранит память о преступлениях нацистов
Президент Польши Анджей Дуда от имени своей страны пообещал хранить память о преступлениях нацистов.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Футбол
Слуцкий сделал выбор между Роналду, Месси и Тарасовым
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и полузащитником Дмитрием Тарасовым, передает "Спорт-Экспресс".
Единоборства
9 мая Немков проведет титульный бой с Бэйдером
Россиянин Вадим Немков, выступающий в бойцовском промоушене Bellator, 9 мая сразится в титульном поединке с чемпионом организации в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Футбол
Президент клуба третьего дивизиона Англии: Клопп позорит себя
Президент клуба "Аккрингтон Стэнли", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, Энди Холт раскритиковал главного тренера "Ливерпуля".
Происшествия
Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте
В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Общество
В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса
Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу
Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Армия и оружие
Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
Политика
Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
Госсекретарь Майк Помпео поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди и обсудил недавние обстрелы американского посольства в Багдаде, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Кино
Режиссер драмы «1917» объяснил, почему фильмы о войне популярны
Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Футбол
«Рома» арендовала защитника у «Аталанты»
«Рома» взяла в аренду бразильского защитника «Аталанты» Рожера Ибаньеса.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Общество
Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты
В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что "принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты".
Здоровье
В Киеве подтвердили случай коронавируса
В Киеве подтвердили случай коронавируса – об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре минздрава Украины.
Здоровье
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Футбол
Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты
Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером
Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.