Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ назвал основной источник инвестиций промышленных предприятий

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Почти 90% - 87% - российских промышленных предприятий в России в 2016-2018 годах финансировали инвестиции из собственных средств, недостаток собственных средств стал главным ограничением компаний, следует из аналитической записки Банка России «Почему промышленные предприятия не инвестируют: результаты опроса».
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