Экономика
Rambler News ServiceЦБ назвал основной источник инвестиций промышленных предприятий
Почти 90% - 87% - российских промышленных предприятий в России в 2016-2018 годах финансировали инвестиции из собственных средств, недостаток собственных средств стал главным ограничением компаний, следует из аналитической записки Банка России «Почему промышленные предприятия не инвестируют: результаты опроса».
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Одной из причин малых инвестиций в промышленность в ЦБ считают неопределенность в экономике
Суть событийвчера в 13:04
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из провинции Хубэй
Власти Китая пока не приняли решения о выезде россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Поднебесной.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
Политика
В Госдуме оценили обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
Экс-губернатору Омска доплатят к пенсии 224 тысячи рублей
Политика
Чайка увидел на Северном Кавказе клановость и коррупцию
Во время встречи Чайка обозначил коррупцию и клановость как главные препятствия на пути к развитию округа и потребовал от губернаторов честности.
Политика
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
После принятия президентских поправок в Конституцию РФ благосостояние граждан с низким уровнем доходом повысится за короткое время, считает сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправки в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Политика
Нарышкин заявил о приверженности Зеленского идеям национализма
"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — пояснил Нарышкин.
Гаджеты
Звонки со смартфона в Windows 10 стали доступны всем пользователям
В декабре прошлого года стало известно о том, что Microsoft начала внедрение функции, позволяющей принимать и совершать звонки со смартфона через приложение «Ваш телефон» (Your Phone) для программной платформы Windows 10.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Общество
Владелец сочинского отеля «Жемчужина» купит гостиницу «Пекин» в Москве
Сочинская «Жемчужина» принадлежит структуре «Союз маринс групп», одного из крупнейших владельцев гостиниц в России.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Общество
«Красное & Белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть «Красное & Белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Общество
Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире
Как сообщили в пресс-службе главы, выступление будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии, на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении Lime HD TV.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены.
Футбол
Дин Смит прокомментировал предстоящий матч «Астон Виллы» с «Лестером»
Наставник «Астон Виллы» Дин Смит высказался о предстоящем домашнем матче против «Лестера» в полуфинале Кубка Лиги.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Армия и оружие
Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе
Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
«Победа» пригрозила отказаться от рейсов в Самару и Ростов-на-Дону
Дочерняя компания «Аэрофлота» - «Победа» заявила, что может отказаться летать в Ростов-на-Дону и Самару, сообщает «Интерфакс».
Политика
Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях
Российское посольство в Берлине прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, должна компенсировать причиненный за годы Второй мировой войны ущерб.
Общество
Глава района Хакасии получил условный срок за нападение на журналиста
Руководитель Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев получил два года условно за нападение на журналиста телеканала "Россия-24" Ивана Литомина.