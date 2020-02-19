Экономика

ВедомостиВедомостиМошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

В 2019 г. мошенники провели около 577 000 операций с использованием электронных средств платежа без согласия клиентов банков – физических и юридических лиц.
Читать в источнике
Комментировать342

Подробнее о событии

Платежное похищение

Российская газета10:31

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК03:35

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°05:55

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС03:36

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы08:31

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

Финмаркет05:17

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

Российская газета 19:56
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 09:26
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК 21:00
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском 17:57
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 12:39
Происшествия

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
РБК 18:14
Политика

Украинская оппозиция потребовала отставки правительства страны

Отставки правительства Украины, принявшего решение эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из китайского города Ухань, потребовала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Красная весна 15:19
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Футбол

Иракский футболист проведет первую тренировку с «Крыльями Советов»

Советский спорт 06:08
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом

Политическая Экспертиза вчера в 05:34
Общество

В Тюменской области завершился карантин для эвакуированных из Китая

Напомню, 144 человека, после вспышки коронавируса в провинции Хубэй были эвакуированы в санаторий «Градостроитель» под Тюменью.
ОГТРК Ямал-Регион 00:20
Фигурное катание

Сотникова рассказала о своем состоянии после операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила о своем состоянии после операционного вмешательства.
ФАН вчера в 17:53
Наука

Западная диета нарушает функции мозга

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
ToDay News Ufa 18:29
Гаджеты

Для разработчиков от Google вышла Android 11

Android 11 Developer Preview устанавливается пока лишь на Google Pixel, также его можно установить на Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.
АБН 18:39
Общество

Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Газета.Ru 12:29
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском 12:50
Единоборства

«Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее». Уайлдер посмеялся над Фьюри

Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее, чем он.
Чемпионат 08:00
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Политика

Совбез ООН обсудит ход реализации Минских соглашений

В Совбезе ООН во вторник, 18 февраля, пройдет заседание, созванное для обсуждения того, как идет реализация Минских соглашений.
Росбалт 17 февраля в 20:33
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru 07:43
Политика

В Кремле отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Минюст анализирует решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа.
URA.Ru 05:29
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Экономика

Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»

Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
Байкал24 19:24
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Культура

Стартовали съемки исторического сериала «Грозный»

Телеканал "Россия 1" объявляет о запуске в производство сериала "Грозный" от создателей "Софии" и "Годунова".
Газета Metro 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное