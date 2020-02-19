Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
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Платежное похищение

Российская газета19 февраля в 10:31

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы19 февраля в 08:31

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК19 февраля в 03:35

В Центробанке рассказали, сколько денег хакеры украли у россиян в 2019 году

URA.Ru19 февраля в 05:16

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС19 февраля в 03:36

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°19 февраля в 05:55

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия19 февраля в 04:03
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Авто

Новый УАЗ «Патриот» изменится до неузнаваемости

В базе Федерального института промышленной собственности вновь появились новые изображения деталей российского внедорожника УАЗ «Патриот» следующей генерации.
32CARS.ru вчера в 04:27
Экономика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Известия 03:26
Здоровье

В Федеральном центре СПИД не согласились с позицией Минздрава по ВИЧ

Федеральный центр СПИД не согласился с позицией Минздрава о стабилизации ситуации с ВИЧ.
Ореанда-Новости 05:27
Космос

Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ 19 февраля в 19:21
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».
РБК 08:28
Футбол

ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче

Газета.Ru 09:27
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик «Челнок»

Главным конструктором инновационных автомобилей КАМАЗ является Сергей Назаренко, который отмечает, что «Челнок» имеет ряд преимуществ перед обычными грузовиками в плане своей формы.
Tvoe-avto.com 19 февраля в 10:51
Общество

В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян

Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Известия 09:03
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Скончалась мать омской актрисы Любови Полищук

Сегодня, 21 февраля, на 92-м году жизни умерла Ольга Пантелеевна Полищук, мать народной артистки России Любови Полищук.
Новый Омск 03:14
Авто

Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Avtodrug вчера в 06:30
Энергетика

Цены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Нефтяные цены продолжают падать на мировом рынке. Негативная динамика связана с распространением в Китае нового коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 06:41
Единоборства

Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш

ProstoProSport 05:00
Технологии

В России появится оператор с оплатой только за фактическое время в сети

Авторы проекта называют «Сеть» новым мобильным оператором.
Ferra 06:32
Здоровье

Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 18 февраля в 03:52
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж

Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
Pravda.Ru вчера в 07:56
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
ТАСС 10:40
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал свою версию, почему украинская сторона до сих не ввела военное положение и не объявила войну Российской Федерации.
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес

Андрей Губин увлекся спортом перед возвращением на сцену

По информации продюсера, Губин не просто активно работает над материалом, но и подтягивает свою физическую форму к возвращению на сцену.
Bimru.ru 05:06
Спорт

Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:10
Политика

Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Авто

Составлен список первых признаков износа ремня ГРМ на автомобиле

Группа автомобильных экспертов подготовила советы, как самостоятельно определить износ ремня газораспределительного механизма (ГРМ).
iReactor 10:58
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 03:06
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