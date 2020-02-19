Экономика
Вести.RuЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
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Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль
ТАСС19 февраля в 03:36
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
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