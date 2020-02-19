Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Российская газета05:14

Подробнее о событии

ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

РИА Новости06:26

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС03:36

Банки возвращают россиянам только седьмую часть украденных мошенниками денег

Эхо Москвы04:30

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Российская газета05:15

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК03:35

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

Финмаркет05:17

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия04:03
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Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

Газета.Ru 04:05
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии.
Lenta.ru 04:44
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку

Городовой 07:11
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Политика

Лондон призвал Россию прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Постпред подчеркнула, что Великобритания полностью поддерживает Минские договоренности и завершение конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 06:32
Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
Происшествия

В Москве задержали семерых исламистов

ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
РИА Новости 06:46
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
ФАН вчера в 17:27
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Происшествия

В Москве лжеполицейские взяли в заложники семью ветерана МВД

В Москве грабители, переодетые в форму сотрудников ГИБДД и Росгвардии, избили 62-летнего мужчину, а также взяли в заложники его семью.
Газета.Ru 06:25
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

ТАСС 07:26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия 06:35
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Газета.Ru 06:48
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess

Две гражданки РФ сегодня сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у японского портового города Йокогама.
Российская газета 03:43
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Политика

Женщина накричала на Зеленского в больнице

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие

Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
HotGeo 03:12
Шоу-бизнес

Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу

Появившийся ранее снимок назвали "совершенно старым" Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".
АМИТЕЛ 00:30
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
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