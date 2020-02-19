с чего всё началось

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Спорт Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова 18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.

Происшествия В Москве задержали семерых исламистов ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Экономика Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.

Общество Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.

Происшествия Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess Две гражданки РФ сегодня сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у японского портового города Йокогама.

Общество Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Политика Женщина накричала на Зеленского в больнице В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.

Шоу-бизнес Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу Появившийся ранее снимок назвали "совершенно старым" Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".