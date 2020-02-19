Экономика
Вести.RuЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
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Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Технологии
Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты
Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».
Кино
Седьмой сезон сериала «Сватов» станет последним
В интервью интернет-порталу Privet-Rostov Андрей Яковлев рассказал о том, что седьмой сезон «Сватов», который начали снимать в январе 2020 года, станет заключительным.
Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
Гаджеты
Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X
Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Киберспорт
Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера
Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Здоровье
Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в 33 школах Петербурга
В Петербурге на семь дней приостановлен учебный процесс в 102 классах 33-х школ и в 23-х группах 14 детских садов.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Транспорт
В начале марта из Крыма на Кубань пустят рельсовые автобусы
Весной откроется пригородное железнодорожное сообщение между Крымом и Кубанью, раньше, чем планировалось, сообщает ТАСС.
Политика
Депутат Госдумы попросил транслировать заседания палаты в туалетах
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков в ходе заседания попросил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах.
Экономика
МВФ: Украина теряет трудоспособное население
Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»
Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.