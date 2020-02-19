Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
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Криминалист назвал два способа защиты от кражи денег с банковских карт

URA.Ru12:15

Платежное похищение

Российская газета10:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия04:03

Клиентам российских банков вернули только седьмую часть украденных денег

Московский Комсомолец05:28

В ЦБ назвали объём мошеннических операций с банковскими счетами в 2019 году

REGNUM04:50

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК03:35

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы08:31
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Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК 12:45
Биатлон

Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
RT на русском 16:05
Общество

Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру

За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Neva.Today 14:02
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM 16:36
Футбол

Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:04
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Актуальные Новости 17 февраля в 04:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Автоспорт

Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
РИА Новости 12:41
Технологии

Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты

Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».
ITZine.ru вчера в 23:00
Кино

Седьмой сезон сериала «Сватов» станет последним

В интервью интернет-порталу Privet-Rostov Андрей Яковлев рассказал о том, что седьмой сезон «Сватов», который начали снимать в январе 2020 года, станет заключительным.
RuNews24.ru 14:58
Происшествия

Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370

Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
РИА Новости 08:07
Гаджеты

Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X

Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.
3DNews 10:27
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Происшествия

Под Омском нашли тело экс-министра здравоохранения Юрия Ерофеева

МордовМедиа 01:40
Происшествия

Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд

Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Газета.Ru 11:48
Киберспорт

Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера

Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.
Чемпионат 10:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия 15:34
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Здоровье

Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в 33 школах Петербурга

В Петербурге на семь дней приостановлен учебный процесс в 102 классах 33-х школ и в 23-х группах 14 детских садов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:05
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
Транспорт

В начале марта из Крыма на Кубань пустят рельсовые автобусы

Весной откроется пригородное железнодорожное сообщение между Крымом и Кубанью, раньше, чем планировалось, сообщает ТАСС.
АиФ Краснодар 05:52
Политика

Депутат Госдумы попросил транслировать заседания палаты в туалетах

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков в ходе заседания попросил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах.
Агентство Москва 04:20
Экономика

МВФ: Украина теряет трудоспособное население

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.
ИА Новороссия 15:42
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»

Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Kazanfirst.ru 04:17
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