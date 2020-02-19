Экономика
Вести.RuЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
По данным ЦБ, мошенники в 2019 г. похитили у россиян почти 3 млрд руб. при совершении покупок в интернете, пятую часть этой суммы банки возместили своим клиентам. Системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) подвергались хакерским атакам 160,8 тыс. раз.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.Российская газетавчера в 05:14
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Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвывчера в 08:31
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Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Футбол
Экс-футболист сборной России Шишкин заявлен в ФНЛ за «Спартак-2»
Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Космос
Планетологи обнаружили влияние космических лучей на атмосферу Титана
Наука
Искусственный интеллект открыл новые антибиотики
Армия и оружие
МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе
Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов.
Общество
Омичи устроили свадебный ажиотаж в красивую дату
Всего на 20 февраля в "зеркальную" дату подали заявления 114 пар. Но, скорее всего, к концу дня эта цифра достигнет 120 пар.
Наука
Ученые нашли в Красноярском крае останки доисторической саламандры
Новый вид древних амфибий был обнаружен на раскопках около села Никольское в Красноярском крае.
Технологии
Microsoft улучшает работу с драйверами в Windows 10
Компания Microsoft продолжает улучшать систему обновлений в Windows 10.
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung получили странные уведомления
У некоторых получателей в уведомлении просто отображались две цифры «1». В частности, такое сообщение получил представитель издания The Verge.
Гаджеты
Один из трёх аппаратов Google Pixel получит реверсивную зарядку Qi
Pixel 3 и Pixel 3 XL поддерживают зарядку Qi мощностью 10 Вт с помощью фирменного устройства Pixel Stand и мощностью 5 Вт на других беспроводных зарядках.
Футбол
«Рубин» официально объявил о подписании контракта с Дмитрием Тарасовым
32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщила сегодня пресс-служба казанского клуба.
Происшествия
Россияне отравились газом на сухогрузе во Франции
Россияне пострадали во время травли грызунов на сухогрузе Fri Dolphin. Инцидент произошел в порту французского города Брест.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Культура
Юная жительница Твери удивила жюри «Голоса»
Здоровье
Медики назвали необычные симптомы рака горла
Британские врачи назвали основные симптомы рака горла.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
Общество
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива.
Экономика
Кудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года
Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
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Опубликованы фото китайского «клона» Toyota Land Cruiser 200
Предсерийный прототип внедорожника Hengtian L4600 – китайской копии Toyota Land Cruiser 200 – снова засняли на улицах.
Гаджеты
Перебои в работе поставщиков iPhone сохранятся до апреля
Сложности со сборкой и запасами смартфонов iPhone на мировом рынке сохранятся минимум до апреля из-за влияния китайского коронавируса на сектор, выпуск бюджетной модели смартфона может быть отложен, сообщили источники газете Nikkei Asian Review.
Здоровье
Будущее детей оказалось под вопросом
Здоровье и будущее каждого ребенка и подростка в мире подвергается непосредственной угрозе от ухудшения экологии, изменения климата, массовых миграций населения, конфликтов, неравенства и корыстного маркетинга, который навязывает детям фастфуд, сладкие напитки, алкоголь и табачные изделия.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.