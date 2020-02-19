с чего всё началось

По данным ЦБ, мошенники в 2019 г. похитили у россиян почти 3 млрд руб. при совершении покупок в интернете, пятую часть этой суммы банки возместили своим клиентам. Системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) подвергались хакерским атакам 160,8 тыс. раз.

Общество Омичи устроили свадебный ажиотаж в красивую дату Всего на 20 февраля в "зеркальную" дату подали заявления 114 пар. Но, скорее всего, к концу дня эта цифра достигнет 120 пар.

Гаджеты Пользователи смартфонов Samsung получили странные уведомления У некоторых получателей в уведомлении просто отображались две цифры «1». В частности, такое сообщение получил представитель издания The Verge.

Гаджеты Один из трёх аппаратов Google Pixel получит реверсивную зарядку Qi Pixel 3 и Pixel 3 XL поддерживают зарядку Qi мощностью 10 Вт с помощью фирменного устройства Pixel Stand и мощностью 5 Вт на других беспроводных зарядках.

Происшествия Россияне отравились газом на сухогрузе во Франции Россияне пострадали во время травли грызунов на сухогрузе Fri Dolphin. Инцидент произошел в порту французского города Брест.

Единоборства Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.

Экономика Кудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

Гаджеты Перебои в работе поставщиков iPhone сохранятся до апреля Сложности со сборкой и запасами смартфонов iPhone на мировом рынке сохранятся минимум до апреля из-за влияния китайского коронавируса на сектор, выпуск бюджетной модели смартфона может быть отложен, сообщили источники газете Nikkei Asian Review.