Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

По данным ЦБ, мошенники в 2019 г. похитили у россиян почти 3 млрд руб. при совершении покупок в интернете, пятую часть этой суммы банки возместили своим клиентам. Системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) подвергались хакерским атакам 160,8 тыс. раз.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Российская газетавчера в 05:14

Подробнее о событии

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвывчера в 08:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известиявчера в 04:03

В Центробанке рассказали, сколько денег хакеры украли у россиян в 2019 году

URA.Ruвчера в 05:16

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Российская газетавчера в 05:15

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАССвчера в 03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБКвчера в 03:35

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°вчера в 05:55
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