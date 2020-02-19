Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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В 2019 году с «пластика» россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей

Комсомольская правда19 февраля в 14:57

Платежное похищение

Российская газета19 февраля в 10:31

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК19 февраля в 03:35

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°19 февраля в 05:55

В Центробанке рассказали, сколько денег хакеры украли у россиян в 2019 году

URA.Ru19 февраля в 05:16

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы19 февраля в 08:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия19 февраля в 04:03
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Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 вчера в 11:07
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист вчера в 02:12
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа вчера в 05:07
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

RT на русском вчера в 03:42
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Общество

Под Киевом врач отказалась общаться с пациентами по-украински

В городе Вишневое в Киевской области врач-педиатр городской больницы отказалась разговаривать с мамой и ее ребенком, пришедшим на осмотр, на украинском языке.
Московский Комсомолец вчера в 21:53
Политика

Порошенко заявил, что Путин опаснее коронавируса

Пётр Порошенко добавил, что Владимир Путин намерен забрать не только украинскую землю, но и душу.
Говорит Москва вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице

Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Readovka.ru вчера в 08:49
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости вчера в 17:44
Единоборства

Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за бой-реванш

Газета.Ru вчера в 05:07
Происшествия

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Интерфакс 00:01
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv вчера в 13:18
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Авто

Представили Volkswagen Caddy нового поколения

Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Новые автомобили вчера в 01:55
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском вчера в 06:51
Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня 20 февраля в 10:21
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv вчера в 04:34
Авто

Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Коммерсантъ 20 февраля в 17:34
Футбол

Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»

Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
АБН вчера в 10:02
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия вчера в 15:10
Космос

Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее

Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Дилетант вчера в 08:50
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru вчера в 00:39
Хоккей

Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне

ProstoProSport вчера в 23:44
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 20 февраля в 04:42
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Гаджеты

Apple «обернет» новый iPhone в экран

В Сети появилась информация о том, что Apple работает над новым iPhone, внешний вид которого будет принципиально отличаться от большинства современных смартфонов.
Актуальные Новости вчера в 10:22
Авто

Peugeot представил новый пикап Landtrek

Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Somanyhorses 20 февраля в 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
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