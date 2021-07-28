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Экономика

ЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три года

Банк России подготовил проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г. для общественных консультаций и согласования с правительством.
Ведомости
Первый заместитель председателя Банка России Сергея Швецов на пресс-конференции рассказал о принципах политики регулятора по развитию финансового рынка.
Finam.Ru
Своей важнейшей функцией регулятор считает создание условий для развития финансового рынка, что прежде всего достигается обеспечением ценовой и финансовой стабильности в любых экономических реалиях, а также качественной конкурентной средой.
ТАСС
В числе значимых приоритетов регулятора - повышение доступности финансовых услуг, защита прав потребителей и развитие сегмента длинных денег.
ТАСС

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