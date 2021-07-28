ВедомостиЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три годаБанк России подготовил проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г. для общественных консультаций и согласования с правительством.ВедомостиПервый заместитель председателя Банка России Сергея Швецов на пресс-конференции рассказал о принципах политики регулятора по развитию финансового рынка.Finam.RuСвоей важнейшей функцией регулятор считает создание условий для развития финансового рынка, что прежде всего достигается обеспечением ценовой и финансовой стабильности в любых экономических реалиях, а также качественной конкурентной средой.ТАССВ числе значимых приоритетов регулятора - повышение доступности финансовых услуг, защита прав потребителей и развитие сегмента длинных денег.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦБ РФ будет сотрудничать с мессенджерами и соцсетями для борьбы с нелегалами на финансовом рынкеПРАЙМ08:43ЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три годаВедомости08:25ЦБ хочет отслеживать активность торговли акциями после IPOИнтерфакс07:08ЦБ РФ обозначил перспективы развития финансового рынкаРоссийская газета07:58Банк России назвал цели развития финрынка на ближайшие три годаИА Красная Весна06:18Банк России обозначил цели для развития финрынка на 2021-2024 годыТАСС05:39ЦБ РФ выделил 7 основных направлений развития финансового рынка РФFinam.Ru05:28Показать ещёОценить11Поделиться