Финансы
ВедомостиЦБ назвал основные риски для экономики России
Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ.
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Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Происшествия
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, собирается написать автобиографический роман о жизни и любви.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА гостевую победу над ЦСКА в КХЛ
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Политика
В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской
Сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов перепел хит Ольги Бузовой в шоу «План Б»
Тимур Батрутдинов перепел хит Ольги Бузовой в шоу "План Б" Стоит отметить, что свидание не помогло Батрутдинову и Козловой наладить личный контакт.
Гаджеты
Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Политика
В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3
США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала, почему ее дочь не живет с Богомоловым
Мать телеведущей Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь не живет вместе со своим мужем Константином Богомоловым.
Футбол
Футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»
Как сообщает футбольный агент Александр Маньяков, 31-летний нападающий хочет подписать контракт с сине-бело-голубыми на 4 года, но клуб предлагает сделку по схеме «2+1».
Общество
Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста
Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Происшествия
9 машин разбились около Гвардейска
Очевидцы сообщают, что столкновение 9 транспортных средств произошло на мосту через реку Дейму, вблизи поворота на Гвардейск.
Авто
Mercedes-Benz показал салон нового GLA
Компания Mercedes-Benz, продолжающая подогревать интерес к кроссоверу GLA второго поколения, впервые показала салон новинки.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Происшествия
«Яндекс-такси» уличили в обмане погибших пассажиров
В результате два пассажира такси погибли, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Общество
Чиновник: Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты
Правительство России заключило соглашение с предпринимателями, задействованными в транзитном бизнесе, о конкретном графике перевода своих грузов из портов Латвии в российские порты.
Политика
Законопроект о биологической безопасности РФ внесен в Госдуму
В пояснительной записке указано, что федеральным законом предлагается установить основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности и определить комплекс мер, направленных на охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов и предотвращение опасностей, а также создание и развитие системы мониторинга.
Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.