Финансы
ВедомостиЦБ назвал основные риски для экономики России
Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ.
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Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу", говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.
Футбол
«Кальяри» вырвал победу у «Сампдории» в матче чемпионата Италии
Футболисты "Кальяри" в компенсированное время вырвали победу у "Сампдории" в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле защитит Россию от крылатых ракет
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
В ДНР предложили отказаться от украинского языка как государственного
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин предложил сделать русский язык в качестве единственного государственного, сообщила пресс-служба Народного Совета республики.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Наука
Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике
Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.
Культура
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН
Армия и оружие
Подготовка техники ВСУ к зиме закончилась поломкой более 30 единиц
Политика
Медведев проведёт встречу с премьером Монголии 3 декабря
Российский премьер Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух встретятся в Москве 3 декабря.
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на его вопрос по Крыму
Москва не намерена обсуждать с Киевом крымский вопрос, о чем неоднократно заявляла на самых разных уровнях.
Происшествия
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявили в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура по погибшим в аварии с участием пассажирского автобуса в Сретенском районе.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Гаджеты
В России начались продажи двух новых телефонов Nokia
В России начались продажи двух новых телефонов Nokia – кнопочного противоударного аппарата Nokia 800 Tough и «раскладушки» Nokia 2720 Flip в красном цвете корпуса.
Технологии
Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Происшествия
В Корее пилот ВВС США получил ранения при катапультировании
Политика
В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Гаджеты
Samsung случайно выпустила стабильную версию Android 10 раньше времени
Компания Samsung случайно выпустила раньше времени стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для Galaxy Note10.
Здоровье
Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса
Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.
Гаджеты
MIUI 11 добавит новые функции камеры для смартфонов
О прошивке MIUI 11 сказано уже так много, что и добавить нечего.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Наука
Лекция «Земля из космоса» в КЦ «Зодчие»
В ходе лекции Михаил расскажет о современных возможностях спутников, которые выполняют съемку нашей планеты с орбиты, о практике применения изображений Земли из космоса в различных отраслях народного хозяйства и научных исследованиях.
Общество
В Иране во время протестов против повышения цен на бензин были убиты сотни человек
Массовые акции из-за двукратного роста цен на топливо были жестко подавлены в середине ноября.