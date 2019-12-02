Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ назвал основные риски для экономики России

Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ.
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ЦБ РФ связал основные риски для экономики РФ со внешними факторами

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