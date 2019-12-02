Финансы
ВедомостиЦБ назвал основные риски для экономики России
Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ.
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Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Политика
Зеленский обосновал важность диалога с Путиным
Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет стоять на месте, напротив, желает, чтобы в вопросе по Донбассу наметился реальный диалог.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Здоровье
«Сам применял»: Геннадий Малахов рассказал, каким экзотическим средством пользовался для омоложения
Геннадий Малахов рассказал, какими средствами пробовал остановить старение организма.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Экономика
Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Футбол
Вирджил ван Дейк: «К сожалению, есть такие люди, как Месси»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал свое второе место в опросе за «Золотой мяч». Голландец уступил Лионелю Месси.
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Здоровье
В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Политика
Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Заворотнюк
Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска ушли все врачи
В больнице остался только средний медицинский персонал. Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Происшествия
В Ингушетии мужчина ранил трёх дорожных рабочих
В Ингушетии неизвестный мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по дорожным рабочим, пострадали три человека.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
Происшествия
На Кубани сгорел пассажирский автобус
Спорт
Гендиректор РУСАДА оценил шансы России избежать санкций
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о шансах избежать санкции за изменения базы данных в Московской лаборатории, передает "Эхо Москвы".
Общество
Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Происшествия
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, собирается написать автобиографический роман о жизни и любви.