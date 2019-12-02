Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ назвал основные риски для экономики России

Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Факторы для укрепления рубля практически отсутствуют - «Нордеа Банк»

Финмаркет03:12

Минфин и ЦБ РФ сделали все, чтобы в РФ не было спроса, – Михаил Хазин

REGNUM02:28

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Ведомостивчера в 08:25

Центробанк назвал главные риски для российской экономики в 2020 году

URA.Ruвчера в 11:59

Риски судят по внешности

Российская газетавчера в 10:42

Риски финансовой системы заморожены на случай мирового кризиса

Коммерсантъвчера в 14:48

ЦБ РФ связал основные риски для экономики РФ со внешними факторами

Интерфаксвчера в 07:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье

Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.
Панорама Ростова-на-Дону 02:24
Политика

Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
РБК 03:12
Политика

WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США

"Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.
Вести.Финанс вчера в 23:01
Политика

Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.
РИА Новости 02:37
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Политика

Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.
РБК 02:24
Политика

ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян

Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Lenta.ru 02:40
Наука

Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике

Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.
МедиаПоток 01 декабря в 06:09
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Московский Комсомолец 01 декабря в 17:29
Политика

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
Здоровье

Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты

Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:20
Общество

В Вольске вспоминали неизвестного солдата

Вольская жизнь 01:23
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Общество

Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

REGNUM 01:47
Происшествия

Толпа посетителей кафе перевернула машину Росгвардии в Чите

Группа молодых людей перевернула машину вневедомственной охраны Росгвардии возле кафе на окраине Читы. 11 человек вскоре попали в полицию.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:36
Происшествия

Омскую школьницу, забившую отца молотком, признали невменяемой

ТАСС 02:27
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео

Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.
РИА Новости вчера в 14:32
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Происшествия

Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом

По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
REGNUM 01:34
Гаджеты

Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов

Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
UfacityNews.ru вчера в 15:27
Экономика

Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами

Кабинет министров распределил 45 миллиардов рублей между 50 регионами страны, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году.
Российская газета 02:00
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Авто

Geely привезет в РФ новый кроссовер Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке с новым именем – Geely Coolray.
Тарантас Ньюс вчера в 02:42
Политика

МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
РИА Новости 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное