Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Шоу-бизнес Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.

Политика WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США "Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.

Политика Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.

Политика Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.

Наука Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.

Происшествия Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».

Здоровье Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.

Общество Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.

Общество Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.

Происшествия Толпа посетителей кафе перевернула машину Росгвардии в Чите Группа молодых людей перевернула машину вневедомственной охраны Росгвардии возле кафе на окраине Читы. 11 человек вскоре попали в полицию.

Экономика Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Здоровье Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.

Гаджеты Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.

Экономика Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами Кабинет министров распределил 45 миллиардов рублей между 50 регионами страны, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году.

Экономика Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.