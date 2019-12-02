Экономика
ВедомостиЦБ назвал основные риски для экономики России
Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ.
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Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Политика
Путин и Лукашенко встретятся 7 декабря
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Кино
Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»
Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Общество
ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным
Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Армия и оружие
Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»
Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Политика
WSJ увидела в «Силе Сибири» серьёзную помеху для США
Запуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, не только укрепит связи Москвы и Пекина, но и станет помехой для Вашингтона в поставках сжиженного природного газа из США в КНР.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Общество
Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом
Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Армия и оружие
Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии
Анкара не будет поддерживать планы НАТО, связанных с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов – это террористическая организация.
Политика
Иран хочет взыскать с США $130 млрд за беспорядки в стране
Иранские власти хотят взыскать с США 130 млрд долларов за причастность к беспорядкам и прочий урон стране.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель заявил, что его отстранили от работы в международной компании Acronis в Германии, сообщил РБК.
Политика
Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Политика
Зеленский решил сменить руководство ГБР после коррупционного скандала с соратником Трубы
Коррупционный случай с экс-начальником главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Игорем Щербиной свидетельствует о необходимости срочного перезапуска руководства.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Автоспорт
Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.