Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ назвал основные риски для экономики России

Хотя роль геополитических факторов и снижается, признает ЦБ, более важным фактором может стать всплеск добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Высокая волатильность на внешних финансовых рынках на фоне замедления мировой экономики может транслироваться и на российский рынок, предупреждает ЦБ.
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