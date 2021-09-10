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ЦБ назвал признаки карт, используемых нелегальными онлайн-казино

Банк России раскрыл схему использования платежных карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров, и криптовалютных обменников.
РБК
Для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег.
РИА Новости
Переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы, указал Банк России.
РИА Новости
Однако есть риск, что в результате применения рекомендаций ЦБ могут пострадать граждане, чьи переводы и платежи имеют вполне легальный характер, предостерегают эксперты.
Коммерсантъ

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