Банк России раскрыл схему использования платежных карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров, и криптовалютных обменников.
Для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом в ходе своей четырехдневной поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в Нью-Йорке 14 сентября.
В Воронежской области правоохранительными органами задержаны трое подозреваемых в жестоком убийстве 20-летней студентки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.