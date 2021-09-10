Times: Джонсон встретится с Байденом в ходе поездки в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом в ходе своей четырехдневной поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в Нью-Йорке 14 сентября.