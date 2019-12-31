Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году

Инфляция в России в 2019 году достигла 3%. Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата. Согласно данным финансового регулятора, в 2019 году снизился рост потребительских цен.
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«По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2019 года составит 100,4%, с начала года — 103,0% (в декабре 2018 года — 100,8%, с начала года — 104,3%)», — сказано
 в сообщении статистического ведомства.
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