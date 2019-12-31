с чего всё началось

Инфляция в России в 2019 году достигла 3%. Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата. Согласно данным финансового регулятора, в 2019 году снизился рост потребительских цен.

ЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году

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