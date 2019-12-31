Экономика
Газета.RuЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году
Инфляция в России в 2019 году достигла 3%. Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата. Согласно данным финансового регулятора, в 2019 году снизился рост потребительских цен.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
«По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2019 года составит 100,4%, с начала года — 103,0% (в декабре 2018 года — 100,8%, с начала года — 104,3%)», — сказано в сообщении статистического ведомства.Forbes07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Общество
Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая
Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Энергетика
«Нафтогаз» надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.
Армия и оружие
В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Общество
С 1 января 2020 года в России МРОТ будет повышен
С 1 января 2020 года размер минимального размера оклада труда (МРОТ) будет повышен до 12 130 рублей.
Футбол
Клопп согласен отпустить Лаллана из «Ливерпуля»
Источники сообщают, что тренер хотел бы оставить Лаллану, но он уважает футболиста и понимает, что он слишком силен для роли запасного.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Футбол
ФИФА планирует изменить правила определения офсайда
В Международной федерации футбола (ФИФА) намерены внести изменения в трактовку положения "вне игры". Об этом сообщает издание The Times.
Кино
Netflix составил рейтинг лучших сериалов и фильмов 2019 года
Netflix подсчитал, какие аниме, фильмы и сериалы пользовались наибольшей популярностью у зрителей в 2019 году.
Здоровье
Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность
На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
Единоборства
Харитонов считает, что Александр Емельяненко мог стать чемпионом UFC
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что проблемы с режимом помешали Александру Емельяненко достичь наибольших высот в спорте.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Здоровье
Минздрав усиливает контроль за обращениями граждан
В Минздраве РД сегодня, 30 декабря, прошло селекторное совещание с медорганизациями республики по вопросам создания Минздравом РФ Горячей линии по приему обращений граждан, связанных с вопросами сферы здравоохранения.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.