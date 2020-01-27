Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Политика Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина.

Здоровье В Благовещенске врач консультирует всех прибывших из Хэйхэ В дальнейшем в течение всего инкубационного периода гражданам, прибывшим из Хэйхэ, рекомендовано внимательно следить за своим самочувствием и при повышении температуры вызывать врача.

Экономика Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Происшествия Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета 26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Общество Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Происшествия Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.

Шоу-бизнес В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

Общество Хайди Клум вышла в свет в пикантном наряде Для выхода в свет супермодель выбрала весьма откровенный наряд – полупрозрачное платье, расшитое стеклярусом, с высоким разрезом на подоле и глубоким декольте.