Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЦБ назвал регионы, где чаще всего мошенничают с ОСАГО

Центробанк России определил регионы с наибольшим риском мошеннических действий по ОСАГО. Для оценки регулятор использовал официальные данные страховых компаний. В частности, учитывались частота страховых случаев, величина выплат, их соотношение к премиям, сообщает "Российская газета".
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Регулятор обозначил «токсичные» территории в ОСАГО

Коммерсантъ15:21

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

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Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

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Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

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Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

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ОСАГО с подвохом

Российская газета11:51

ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО

Банки.ру03:54
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Армия и оружие

В ОАК назвали сообщения о скором увольнении главы «Сухого» слухами

В "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назвали "слухами" информацию о том, что генеральный директор компании "Сухой", создавшей, в частности, истребитель пятого поколения Су-57, Игорь Озар может покинуть свой пост.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Вести.Ru 11:25
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Избирком РФС признал недействительными выборы президента РПЛ

В пятницу, 24 января, избирательный комитет Российского футбольного союза рассмотрел протокол выборов президента Российской Премьер-Лиги и признал неправомерным досрочное переизбрание Сергея Прядкина.
Невские Новости 25 января в 01:40
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Культура

Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий

По Европе гастролирует искусственная японская певица. Ее концерт недавно состоялся в Амстердаме, следующий — в Барселоне.
Вести.Ru вчера в 08:10
Политика

Трамп: демократы сами считают импичмент обманом

Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Московский Комсомолец 25 января в 15:11
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Происшествия

Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Живая Кубань вчера в 14:52
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Политика

Зеленский встретился с бывшими пленниками концлагеря Освенцим в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, сообщает пресс-служба офиса украинского президента.
ФАН вчера в 17:25
Хоккей

Брагин войдет в тренерский штаб питерского СКА

ProstoProSport 06:25
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Политика

Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
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Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Хоккей

Бретт Халл назвал Дацюка самым техничным игроком в истории хоккея

Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей.
Inc-news.ru 13:16
Финансы

Курс доллара преодолел отметку в 63 рубля

Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу.
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Темная материя самоуничтожается: этот процесс влияет на гамма-излучение космического свечения

Ученые считают, что темная материя способна самоуничтожаться. Этот процесс приводит к возникновению гамма-излучений космического свечения.
Экология Регионов 03:00
Армия и оружие

Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
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Общество

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
RT на русском 11:03
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 03:34
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
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Глушаков – о жизни в Чечне: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали

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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса

Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
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Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ

Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».
Матч ТВ 08:40
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