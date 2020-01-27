Экономика
РЕН ТВЦБ назвал регионы, где чаще всего мошенничают с ОСАГО
Центробанк России определил регионы с наибольшим риском мошеннических действий по ОСАГО. Для оценки регулятор использовал официальные данные страховых компаний. В частности, учитывались частота страховых случаев, величина выплат, их соотношение к премиям, сообщает "Российская газета".
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Армия и оружие
В ОАК назвали сообщения о скором увольнении главы «Сухого» слухами
В "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) назвали "слухами" информацию о том, что генеральный директор компании "Сухой", создавшей, в частности, истребитель пятого поколения Су-57, Игорь Озар может покинуть свой пост.
Армия и оружие
Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу
Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Футбол
Избирком РФС признал недействительными выборы президента РПЛ
В пятницу, 24 января, избирательный комитет Российского футбольного союза рассмотрел протокол выборов президента Российской Премьер-Лиги и признал неправомерным досрочное переизбрание Сергея Прядкина.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Культура
Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий
По Европе гастролирует искусственная японская певица. Ее концерт недавно состоялся в Амстердаме, следующий — в Барселоне.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Политика
Зеленский встретился с бывшими пленниками концлагеря Освенцим в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, сообщает пресс-служба офиса украинского президента.
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб питерского СКА
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Хоккей
Бретт Халл назвал Дацюка самым техничным игроком в истории хоккея
Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей.
Финансы
Курс доллара преодолел отметку в 63 рубля
Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу.
Космос
Темная материя самоуничтожается: этот процесс влияет на гамма-излучение космического свечения
Ученые считают, что темная материя способна самоуничтожаться. Этот процесс приводит к возникновению гамма-излучений космического свечения.
Армия и оружие
Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
Общество
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
Футбол
Глушаков – о жизни в Чечне: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса
Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Хоккей
Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ
Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».