Кемеровская область вошла в число регионов с наименьшим количеством таких краж. Так, меньше всего киберхищений произошло в 2019 года в Республике Коми — 1 случай, похищено 70 000 рублей, а также 5 случаев на 2 460 рублей в Кемеровской области и 2 случая на 6 950 рублей в Иркутской области.

Кузбасс вошёл в число регионов с наименьшим количеством киберкраж

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