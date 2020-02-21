Общество
Газета КемероваКузбасс вошёл в число регионов с наименьшим количеством киберкраж
Кемеровская область вошла в число регионов с наименьшим количеством таких краж. Так, меньше всего киберхищений произошло в 2019 года в Республике Коми — 1 случай, похищено 70 000 рублей, а также 5 случаев на 2 460 рублей в Кемеровской области и 2 случая на 6 950 рублей в Иркутской области.
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Политика
Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Космос
Бур станции InSight придавят ковшом
Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
Политика
США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату
США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Армия и оружие
В США назвали преимущества Су-35 перед F-15EX
Эксперты издания Military Watch пришли к выводу, что российский истребитель поколения 4++ Су-35 лучше американского F-15EX.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Футбол
Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Общество
В Москве похолодает на последней неделе февраля
Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что на следующей неделе в Москву придут снег и холод.
Здоровье
Названы рекомендации по снижению риска развития рака печени
Еще одной ключевой рекомендацией является обеспечение нормальной физической активности.
Технологии
«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет
«Дочка» Сбербанка – компания Okko – представила свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка Okko Smart Box.
Экономика
Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
Религия
22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу.
Армия и оружие
ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве после обстрела порта Триполи.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Здоровье
Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса
Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Технологии
Google неожиданно выпустила новую версию Android 11
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Политика
В ООН осудили поведение украинцев в Полтавской области
ООН осудила поведение украинцев, забросавших камнями автобус с эвакуированными из КНР в поселке Новые Санжары Полтавской области.
Футбол
Бавария — Падерборн 3:2
«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Общество
Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином
Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Армия и оружие
Американцы испытали лазерную систему спутниковой связи для беспилотников
Американская компания General Atomics провела испытания лазерной системы спутниковой связи, разрабатываемой для ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper.
Политика
В Иране начались парламентские выборы
Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Идлиба
«Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора глав России и Турции», – отмечается в сообщении.
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала видео с обиженной дочкой
Лера показала подписчикам в Инстаграме свою обиженную дочку. Поклонники Леры всегда радуются новым роликам с малышкой.