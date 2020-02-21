Общество

Газета КемероваГазета КемероваКузбасс вошёл в число регионов с наименьшим количеством киберкраж

Кемеровская область вошла в число регионов с наименьшим количеством таких краж. Так, меньше всего киберхищений произошло в 2019 года в Республике Коми — 1 случай, похищено 70 000 рублей, а также 5 случаев на 2 460 рублей в Кемеровской области и 2 случая на 6 950 рублей в Иркутской области.
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ЦБ назвал регионы с наибольшими и наименьшими киберкражами

Вести.Ru19 февраля в 09:49

ЦБ обнародовал статистику о числе киберкраж в Саратовской области

Версия-Саратов19 февраля в 11:35

В Астрахани зафиксирована одна киберкража

Астрахань FM19 февраля в 15:40

Кузбасс вошёл в число регионов с наименьшим количеством киберкраж

Газета Кемерова19 февраля в 23:22

Краткие новости недели

Misanec.ru10:00
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Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК 16:50
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия вчера в 05:09
Общество

В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян

Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Известия 09:03
Космос

Бур станции InSight придавят ковшом

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
N+1 13:53
Политика

США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
РИА Новости 10:53
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Армия и оружие

В США назвали преимущества Су-35 перед F-15EX

Эксперты издания Military Watch пришли к выводу, что российский истребитель поколения 4++ Су-35 лучше американского F-15EX.
РЕН ТВ вчера в 22:36
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Футбол

Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Коммерсантъ Казань 06:38
Общество

В Москве похолодает на последней неделе февраля

Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что на следующей неделе в Москву придут снег и холод.
Газета.Ru 13:13
Здоровье

Названы рекомендации по снижению риска развития рака печени

Еще одной ключевой рекомендацией является обеспечение нормальной физической активности.
Planet Today вчера в 13:12
Технологии

«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет

«Дочка» Сбербанка – компания Okko – представила свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка Okko Smart Box.
UfaTime.ru 18 февраля в 14:29
Экономика

Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования

В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.
Автостат вчера в 03:39
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
ToDay News Ufa вчера в 04:57
Религия

22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу.
Фома 05:41
Армия и оружие

ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве после обстрела порта Триполи.
RT на русском 18 февраля в 17:24
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Политика

Максима Каца исключили из «Яблока»

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Ведомости 15:37
Здоровье

Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса

Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
Forbes 09:52
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском 15:25
Технологии

Google неожиданно выпустила новую версию Android 11

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Piter.tv вчера в 07:17
Политика

В ООН осудили поведение украинцев в Полтавской области

ООН осудила поведение украинцев, забросавших камнями автобус с эвакуированными из КНР в поселке Новые Санжары Полтавской области.
Национальная служба новостей 16:59
Футбол

Бавария — Падерборн 3:2

«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Sports.ru 05:58
Общество

Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином

Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 18:41
Армия и оружие

Американцы испытали лазерную систему спутниковой связи для беспилотников

Американская компания General Atomics провела испытания лазерной системы спутниковой связи, разрабатываемой для ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper.
N+1 08:11
Политика

В Иране начались парламентские выборы

Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Эхо Москвы 01:32
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Идлиба

«Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора глав России и Турции», – отмечается в сообщении.
Татар-информ 10:42
Политика

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала видео с обиженной дочкой

Лера показала подписчикам в Инстаграме свою обиженную дочку. Поклонники Леры всегда радуются новым роликам с малышкой.
Uznayvse.ru 06:56
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